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На трассе в Калифорнии произошло массовое столкновение автомобилей: пострадали около 25 человек
Новости США. В результате аварии на скоростном шоссе в Калифорнии пострадали 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автобус столкнулся с автомобилем, от удара его выбросило на встречную полосу, где в него врезались ещё несколько машин. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали около 25 пассажиров.
Состояние нескольких из них врачи оценивают как тяжёлое. Причины происшествия пока неизвестны. Их предстоит установить экспертам.
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Новости США. В результате аварии на скоростном шоссе в Калифорнии пострадали 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автобус столкнулся с...
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