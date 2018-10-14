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По человеческому капиталу Беларусь обогнала Германию, США и Британию

15.10.2018 17:32 — Разное | KYKY  
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Один из самых престижных медицинских журналов The Lancet опубликовал обзор «изменений показателей человеческого капитала в странах мира за 1990-2016 годы». Неожиданно Беларусь заняла в рейтинге 22-е место из 195, обогнав США, Германию и Великобританию. Об этом написал на своей странице в Facebook Сергей Шварацкий.

Что понимать под человеческим капиталом

В этой статье человеческий капитал определяется как «качества населения, которые в совокупности с физическим капиталом (здания, оборудование и прочее) вносят вклад в производительность экономики. Человеческий капитал характеризуется как обобщение уровней образованнности, повышения квалификации, навыков и здоровья населения, которые влияют на уровень, на котором технологии могут развиваться, адаптироваться и использоваться для наращивания производительности».

Сергей упрощает: «Человеческий капитал − это то, насколько люди в стране здоровые и образованные. И соответственно, то, насколько они способны на современном уровне эффективно работать и зарабатывать».

Результаты

Беларусь на 22 месте из 195. Украина − 45 место, Россия на 49-м. Из бывших советских стран выше нас − только Эстония (17-е место) и Латвия (21-е место). Мы обгоняем Израиль, США, Великобританию, Германию, Австралию, Польшу.

Отметим, как Беларусь повысила своё место в рейтинге с 1990-го по 2016 годы. Перед развалом СССР мы были на 36-м месте в мире. Украина, например, за все эти годы не поменяла позицию, а Россия только поднялась на два места.

Читайте по теме: Bloomberg: беларуская медицина − одна из лучших в СНГ

Фото на фоне заголовка: Виталий Дернейко, grodnonews.by
 
 
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Один из самых престижных медицинских журналов The Lancet опубликовал обзор «изменений показателей человеческого капитала в странах мира за 1990-2016 годы». Неожиданно...
 
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