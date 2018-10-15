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Россия перекрыла реэкспорт топлива из Беларуси на Украину

15.10.2018 23:02 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
С ноября Россия прекратит поставки в Беларусь бензина, дизельного топлива и мазута, ограничение будет действовать до конца следующего года.

Как объяснили в Минэнерго, беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Беларусь нецелесообразен — республика полностью обеспечивает свои потребности в нефтепродуктах за счет переработки российской нефти. А вот излишки Минску ни к чему: союзник поставляет их в соседнюю Украину, зарабатывая миллиарды долларов. Наблюдатели отмечают: объемы реэкспорта достигли таких масштабов, что Москва уже не может закрывать на это глаза.


Больше, чем нужно

В российском Министерстве энергетики разъяснили: поставки определенных нефтепродуктов, не производящихся в Беларуси, сохранятся. Ограничения не затронут и торговлю нефтью: в 2019-м Москва отправит в соседнюю страну 24 миллиона тонн, как и в прошлом году.

Что же касается автобензина, солярки, мазута — в индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели.

За семь месяцев текущего года белорусы ввезли 2,3 миллиона тонн нефтепродуктов из России на сумму свыше 900 миллионов долларов. Очевидно, что реальная потребность республики в нефтепродуктах намного ниже. Для сравнения, пять лет назад импорт российских нефтепродуктов не превышал и 90 тысяч тонн.

Все, что Беларусь не использовала сама, активно реэкспортировали — основной объем уходил на Украину.


Белорусы недовольны

Прекращение поставок нефти, нефтепродуктов и газа сверх объемов, требующихся Белоруси для собственного потребления, обсуждалось давно. Теперь же решение принято, и расчет простой: новые соглашения исключают возможность "серых" схем поставок нефтепродуктов в рамках Союзного государства, приводивших к недополученным доходам федерального бюджета России.

Белорусы с такой позицией не согласны. В августе президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь-1" заявил: упреков в том, что белорусские компании покупают темные нефтепродукты в России, перерабатывают в Беларуси и затем продают на внешнем рынке, он не понимает. Глава государства указал на то, что практика эта не новая. А темные нефтепродукты, по его словам, — это отходы нефтепереработки, не реализуемые в России, на переработке которых Беларусь "зарабатывает копейку".

Речь, впрочем, не совсем о копейках.

"Беларусь неплохо зарабатывала, это официальная позиция государства: покупать у России за два рубля, а за пять продавать соседям", — отмечает Антон Шабанов, независимый экономический эксперт.


По-соседски

В последние годы объемы таких поставок росли в геометрической прогрессии. Белорусские экономисты подсчитали: на реэкспорте российских нефтепродуктов Беларусь зарабатывала до пяти процентов своего ВВП.

"Российский, украинский и белорусский народы всегда, при всех расхождениях объединяла смекалка. Смекалка украинцев заключалась в том, что Беларусь — удобный и дешевый канал для реэкспорта", — отмечает Алексей Громов, директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.

Эксперт предполагает, что канал перекрыли пока в тестовом режиме, но если белорусы представят убедительные обоснования, что им нужно больше наших энергоресурсов для экономики, возможно, ограничения пересмотрят.

"Эта разумная профилактическая мера, мы не хотим помогать другому государству в ущерб себе. Украинцы могут купить нефть где-то еще, если не хотят покупать у России напрямую. То, что мы теряем существенные деньги, стало слишком заметно, игнорировать это уже неудобно", — добавляет независимый аналитик Дмитрий Адамидов.


Платить придется больше

Грядущий запрет на экспорт нефтепродуктов обещает стать для украинского рынка продуктов нефтеперегонки весьма чувствительным. По некоторым данным, Украина закрывала до 40% своих потребностей в моторном топливе за счет российской нефти, которую реэкспортировала Белоруссия. Преимущества для Киева очевидны: выгодная логистика с практически прямыми поставками и хорошие цены.

Физический дефицит украинцам, конечно, не грозит, на рынке нефтепродуктов достаточно. Другое дело, что в отличие от дешевой серой схемы (нефтепродукты доставались Минску беспошлинно в рамках Таможенного союза) поставки из альтернативных источников обойдутся дороже: платить придется по рыночным ценам.

Экономисты не исключают, что заместить выпадающие белорусские поставки попробует кто-то из ближайших конкурентов, например, Казахстан. Другой вариант — соседи по Европе.

"Украина закупает альтернативный газ в Европе по цене на десять-пятнадцать процентов выше российского, то же самое будет и с нефтепродуктами", — полагает Алексей Громов.

 
Теги: Минск
 
 
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С ноября Россия прекратит поставки в Беларусь бензина, дизельного топлива и мазута.
 
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