Андрей Москвин, специалист по истории беларусского театра и культуры, прочитает лекцию "Свободное пространство", посвящённую XVI Венецианской архитектурной биеннале. Мероприятие состоится в Пространстве КХ 20 октября в 18:00.



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Главная тема биеннале в Венеции – «свободное пространство» („FREE SPACE”). Что такое «свободное пространство»? Как оно возникает? Как его следует использовать? Какие связи существуют между человеком и «свободным пространством»? – такие вопросы возникают после посещения биеннале и они ответы на них будут даны во время лекции.



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Андрей Москвин поделится своей точкой зрения есть ли в Бресте «свободное пространство», какое место оно занимает в архитектурной среде города и как оно формирует жизнь жителей города.



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Об авторе лекции:

Андрей Москвин (род. 1963 г.) – доцент Варшавского университета, доктор филологических наук, культуролог, переводчик, театральный и литературный критик. Автор многочисленных публикаций по вопросам искусства, театра и кино.

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