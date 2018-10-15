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Лекция Андрея Москвина "Свободное пространство", 20 октября

16.10.2018 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Андрей Москвин, специалист по истории беларусского театра и культуры, прочитает лекцию "Свободное пространство", посвящённую XVI Венецианской архитектурной биеннале. Мероприятие состоится в Пространстве КХ 20 октября в 18:00.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59744.php

Лекция Андрея Москвина "Свободное пространство", 20 октября

Главная тема биеннале в Венеции – «свободное пространство» („FREE SPACE”). Что такое «свободное пространство»? Как оно возникает? Как его следует использовать? Какие связи существуют между человеком и «свободным пространством»? – такие вопросы возникают после посещения биеннале и они ответы на них будут даны во время лекции.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59744.php

Лекция Андрея Москвина "Свободное пространство", 20 октября

Андрей Москвин поделится своей точкой зрения есть ли в Бресте «свободное пространство», какое место оно занимает в архитектурной среде города и как оно формирует жизнь жителей города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59744.php

Лекция Андрея Москвина "Свободное пространство", 20 октября

Об авторе лекции:

Андрей Москвин (род. 1963 г.) – доцент Варшавского университета, доктор филологических наук, культуролог, переводчик, театральный и литературный критик. Автор многочисленных публикаций по вопросам искусства, театра и кино. 

Ссылки на мероприятие в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/events/500142223824396/

https://vk.com/event172628875

 
Теги: Брест
 
 
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Андрей Москвин, специалист по истории беларусского театра и культуры, прочитает лекцию "Свободное пространство", посвящённую XVI Венецианской архитектурной...
 
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