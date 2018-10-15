Александру Лукашенко подарили Священное Писание Нового Завета на белорусском языке

Члены Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви подарили сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко уникальный экземпляр переведенного с древнегреческого на современный белорусский язык Священного Писания Нового Завета, передает корреспондент БЕЛТА.





Как рассказал Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, белорусские ученые работали над переводом писания 25 лет.

«Это очень долгий, кропотливый труд. Но ученые справились, и среди них были наши священнослужители», — отметил он.

На одном из заседаний Синода БПЦ было принято решение выдвинуть переводческую группу на соискание премии «За духовное возрождение».

«Надеемся, что комиссия, которая будет изучать, рассматривать нашу кандидатуру, поддержит ее», — добавил митрополит.





На встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Президент подарил ему икону с изображением белорусских святых — Евфросинии Полоцкой, Кирилла Туровского и Валентины Минской — на фоне Свято-Духова кафедрального собора. Икона выполнена в уникальной технике — восковой темпере с использованием позолоты, натуральных и полудрагоценных минералов

В свою очередь патриарх преподнес Александру Лукашенко образ Владимирской иконы Божией Матери и памятную медаль в честь 100-летия восстановления патриаршества.

Источник: БелТА