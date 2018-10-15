Паломников из РФ в Греции станет меньше, а туристы продолжат посещать святыни

Разрыв отношений между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом негативно скажется на паломническом туризме из России в Грецию, при этом обычным туристам он не помешает посещать православные святыни, считают эксперты, опрошенные порталом "Интерфакс-Туризм"

11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. УПЦ МП эти решения не признала, не признал их и Московский патриархат, который в ответ на своём заседании 15 октября объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью. Это означает, что верующие православные россияне не смогут причащаться и участвовать в богослужениях в храмах Константинопольской церкви.

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В Русской православной церкви обратили внимание туристов на важность соблюдения решений Синода. "За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян - покаяние на исповеди в непослушании Церкви", - рассказал "Интерфаксу" секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Он уточнил, где именно на популярных туристических направлениях расположены храмы Константинопольской церкви. По словам священника, в Турции это все действующие храмы Стамбула, единственный действующий храм в Анталии, а в Греции - на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых - Родос.

Российские паломники ездят также на Святую Гору Афон, но это именно паломничество, а не туризм.

Паломников станет меньше

Генеральный директор Паломнической службы "Радонеж" Юрий Минулин рассказал порталу "Интерфакс-Туризм", что православных паломников в Грецию станет меньше.

"Пока последствий нет, потому что прошло слишком мало времени. Тем не менее, большое количество россиян, мужчин, отправляются на Афон - а сейчас их этого лишают", - сказал он.

Ю.Минулин напомнил, что уже в феврале в Грецию перестали пускать российских священников, не выдают визы без объяснения причин.

"Это политический акт, давление на РПЦ в течение всего года. Туристические группы, в которые обычно входят 10-50 человек, оказались "обезглавлены", они просто не поедут без священников. И конечно, общий недоброжелательный фон сказывается на паломническом туризме", - заключил он.

Туристы будут ездить к святыням

В компании "Музенидис Трэвел Россия", напротив, считают, что паломнический туризм в Греции не потеряет популярность из-за разрыва РПЦ с Константинополем.

"Разрыв отношений РПЦ с Константинополем и какие-либо запреты для паломников касаются лишь тех храмов и монастырей Греции, которые относятся к Константинопольскому патриархату. Таких мест немного: это мужской монастырь на священной горе Афон и единичные храмы на островах Крит, Додеканес, Родос. На паломническом туризме в Греции эта ситуация почти не отразится, поскольку большинство святых мест, церквей и монастырей страны считаются частью Церкви Греции, или Элладской Церкви", - сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" генеральный директор туроператора Александр Цандекиди.

А.Цандекиди добавил, что со стороны Святой Горы нет никаких ограничений на посещение. "Паломник, направляющийся на Афон, может получить дьямонтироион (специальное письменное разрешение на посещение Святой Горы Афон - ИФ) и будет принят в монастыре, где он планирует ночевать", - добавил эксперт.



Будет ли РПЦ открывать храмы в Турции

Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин РАНХиГС, эксперт-религиовед Игорь Загарин сообщил "Интерфаксу", что в ответ на эскалацию со стороны Константинопольского патриархата Русская православная церковь может открыть храмы там, куда ездит много российских туристов. Например, в Анталии и на других массовых курортах.

При этом, по оценке религиоведа, следует учесть, что количество последователей православной церкви на территории Турции крайне ограничено.

Как сообщает сайт РПЦ, каноническая территория Константинополя - Турция и Греция. В Турции расположены шесть епархий, 10 монастырей и 30 духовных школ. Гора Афон в Греции "имеет фактически полную административную независимость от Константинопольского трона и строго хранит свою внутреннюю самостоятельность".

Подчиняющиеся Константинополю митрополии и епархии есть в странах Европы, Южной и Центральной Америки, США, Австралии, Корее, Гонконге, Новой Зеландии, Сингапуре.