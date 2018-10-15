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Туркмены оголодали и пустились из страны наутек

16.10.2018 22:28 — Разное | UDF  
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Фото: Shutterstock
Жители ряда регионов Туркмении начали покидать страну в связи с нарастающими проблемами в снабжении населения мукой и хлебом. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает «Хроника Туркменистана».

Издание указывает, что все больше закрытых наглухо частных домов можно обнаружить в Тазабазарском этрапе (районе) Марыйского велаята (области), а также в таких городах, как Байрамали, Йолетен, Туркменгала и Мургаб.

Некоторые уезжают навсегда, другие временно, так как в условиях кризиса не могут продать недвижимость и вывезти деньги из страны. Соседи уехавших рассказали, что проблемы с хлебом и мукой стали для людей последней каплей.

Отмечается, что сейчас вместо месячной нормы в шесть килограммов муки первого сорта (больше в одни руки в магазинах республики не отпускают) людям продают по пять килограммов муки первого сорта и одному килограмму темной муки (в лучшем случае второго сорта). При этом продается она по цене муки первого сорта — один манат (около 19 рублей) за килограмм.

Высокий уровень безработицы, в особенности в сельской местности республики, привел к тому, что у жителей Туркмении нет денег на приобретение даже шести килограммов муки.

Отмечается, что на базарах продается мука местного и импортного производства. 50 килограммов туркменской муки первого сорта стоит 220 манатов (более 4100 рублей), муки из Казахстана — 300 манатов (более 5600 рублей).

Кроме того, попадающая в государственные магазины мука поступает туда нерегулярно и в недостаточном количестве. Жителям приходится постараться, чтобы вовремя оказаться у магазина и занять очередь. У магазинов, где продают хлеб, к открытию собирается по 200 и более человек, в очередях возникают беспорядки и драки. Полицейские в этом регионе у магазинов не дежурят и порядок не наводят.

«Даже добрые соседи, столкнувшись в очереди за хлебом, становятся врагами. Люди не могут собраться вместе и потребовать у властей решить проблему дефицита муки и хлеба, а предпочитают покидать родину в поисках работы», — сообщил житель Йолетеня. Он добавил, что только за последний месяц восемь семей его соседей, друзей и родственников уехали в Россию, в Турцию и на Кипр. Ради бегства из страны ее жители используют последние сбережения, перезанимают деньги у соседей и знакомых. Некоторым помогают родственники, присылая деньги из-за границы.

В сентябре стало известно, что с 1 января 2019 года жители Туркмении будут лишены бесплатных электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли. Президент республики Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление «в целях продолжения развития свободных рыночных отношений в экономике Туркменистана, а также упорядочения стоимости электроэнергии, газа, жилищно-коммунальных услуг для граждан страны».

 
 
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Жители ряда регионов Туркмении начали покидать страну в связи с нарастающими проблемами в снабжении населения мукой и хлебом.
 
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