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В Веснянке построят пункт проката спортинвентаря с душем и раздевалкой

16.10.2018 22:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. По просьбам спортсменов: на лыжероллерной трассе в Веснянке приступили к строительству помещения для проката инвентаря с раздевалками и душем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Веснянке построят пункт проката спортинвентаря с душем и раздевалкой

Совсем скоро здесь появится современное здание со всеми удобствами для спортсменов-любителей. Оно сможет принять одновременно до 40 человек. УКС Заводского района накануне приступил к застройке территории. Сейчас подготавливают участок для фундамента. Работы будут вестись в ускоренном режиме – здание примет первых посетителей уже в начале зимнего сезона.

 
 
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Новости Беларуси. По просьбам спортсменов: на лыжероллерной трассе в Веснянке приступили к строительству помещения для проката инвентаря с раздевалками и...
 
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