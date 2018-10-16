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Сенцов не в реанимации: сестра отпровергла сообщения СМИ
Наталья Каплан, двоюродная сестра Олега Сенцова, заявила, что не говорила сегодня на брифинге в Киеве о том, что ее брат попал в реанимацию - ее неправильно поняли журналисты. Об этом она написала в Facebook.
Каплан сообщила, что сегодня был пресс-брифинг, посвященный работе над фильмом Олега Сенцова "Номера". Она уточнила, что информация о состоянии здоровья Олега, которую она озвучила на встрече с журналистами – двухнедельной давности, это и есть последние из имеющихся на данный момент новости.
"Да, Олегу тяжело, да, ситуация критическая, да, выход из голодовки - очень сложный процесс, да, здоровье подорвано основательно. Но где тут новость-то?", - написала его сестра и обратилась к представителям СМИ с просьбой не манипулировать информацией о состоянии здоровья Сенцова.
Сегодня на брифинге Каплан рассказала, что Сенцов за время пребуывания в российской тюрьме написал пять сценариев, роман и сборник рассказов.
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Наталья Каплан, двоюродная сестра Олега Сенцова, заявила, что не говорила сегодня на брифинге в Киеве о том, что ее брат попал в реанимацию - ее неправильно поняли...
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