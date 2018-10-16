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"Самая сексуальная байкерша" разбилась на мотоцикле на Рублевке

17.10.2018 11:12 — Разное | Tut.by  
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В результате аварии на Рублево-Успенском шоссе (Подмосковье) погибла мотоциклистка и блогер Ольга Петрова, пишет «Газета.ru».


Источник: motomsk_dtp/vk.com

Как пишут в мотосообществах, авария с участием легкового автомобиля Volvo произошла еще 13 октября, но в СМИ данные о ней были опубликованы спустя несколько дней. По предварительной информации, автомобиль поворачивал налево и столкнулся с ехавшим в прямом встречном направлении мотоциклом. От полученных травм мотоциклистка умерла на месте происшествия.


Источник: diamond_o/vk.com

22-летняя девушка вела блог в Instagram, на который были подписаны более 60 тыс. человек, в нем она выкладывала фотографии и видео своих трюков на мотоцикле. В Сети девушку называли «самой сексуальной» мотоблогершей.

 
 
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По предварительной информации, автомобиль поворачивал налево и столкнулся с ехавшим в прямом встречном направлении мотоциклом.
 
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