"Самая сексуальная байкерша" разбилась на мотоцикле на Рублевке

В результате аварии на Рублево-Успенском шоссе (Подмосковье) погибла мотоциклистка и блогер Ольга Петрова, пишет « Газета.ru ».



Источник: motomsk_dtp/vk.com

Как пишут в мотосообществах, авария с участием легкового автомобиля Volvo произошла еще 13 октября, но в СМИ данные о ней были опубликованы спустя несколько дней. По предварительной информации, автомобиль поворачивал налево и столкнулся с ехавшим в прямом встречном направлении мотоциклом. От полученных травм мотоциклистка умерла на месте происшествия.



Источник: diamond_o/vk.com

22-летняя девушка вела блог в Instagram, на который были подписаны более 60 тыс. человек, в нем она выкладывала фотографии и видео своих трюков на мотоцикле. В Сети девушку называли «самой сексуальной» мотоблогершей.