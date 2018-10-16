|
"Самая сексуальная байкерша" разбилась на мотоцикле на Рублевке
В результате аварии на Рублево-Успенском шоссе (Подмосковье) погибла мотоциклистка и блогер Ольга Петрова, пишет «
Как пишут в мотосообществах, авария с участием легкового автомобиля Volvo произошла еще 13 октября, но в СМИ данные о ней были опубликованы спустя несколько дней. По предварительной информации, автомобиль поворачивал налево и столкнулся с ехавшим в прямом встречном направлении мотоциклом. От полученных травм мотоциклистка умерла на месте происшествия.
22-летняя девушка вела
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, автомобиль поворачивал налево и столкнулся с ехавшим в прямом встречном направлении мотоциклом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)