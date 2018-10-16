Какую пенсию получают в соседних странах?

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Напомним, трудовые пенсии в Беларуси повышали в мае – на 5,5%, а также в августе – на 10%. По итогам августа средняя пенсия в Беларуси составила 364,2 рубля. В сентябре наши пенсионеры в среднем получали по 374 рубля, или $177. Если указ о повышении пенсий будет одобрен, с ноября средняя пенсия в Беларуси составит 394 рубля.





Myfin.by посмотрел, сколько сегодня получают пенсионеры в соседних странах. посмотрел, сколько сегодня получают пенсионеры в соседних странах.













В Польше средняя пенсия составляет 2 000 злотых, или $539, или 1141 рубля.





В Литве пенсионеры в среднем получают по 287 евро, или $332, или 707 рублей.





В Латвии – по 304 евро, или $304, или 646 рублей.





В России размер средней пенсии – 13 345 российских рублей, или $202, или 430 рублей.





В Украине – 2 517,82 гривны, или $90, или 191 рубль.





Примечательно, что если взять страны Евразийского экономического союза, то самые большие пенсии там не в России, а в Казахстане.

Пенсионеры там получают в среднем по 81 174 тенге, это $219, или 465 рублей.











