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Какую пенсию получают в соседних странах?

17.10.2018 10:43 — Разное | Партизан  
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Белорусских пенсионеров может ожидать еще одно повышение пенсий. Как сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, пенсии в Беларуси могут быть повышены на 5,3% уже с 1 ноября. Соответствующий проект указа внесен в Администрацию Президента.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Напомним, трудовые пенсии в Беларуси повышали в мае – на 5,5%, а также в августе – на 10%. По итогам августа средняя пенсия в Беларуси составила 364,2 рубля. В сентябре наши пенсионеры в среднем получали по 374 рубля, или $177. Если указ о повышении пенсий будет одобрен, с ноября средняя пенсия в Беларуси составит 394 рубля.

Myfin.by посмотрел, сколько сегодня получают пенсионеры в соседних странах.



В Польше средняя пенсия составляет 2 000 злотых, или $539, или 1141 рубля.

В Литве пенсионеры в среднем получают по 287 евро, или $332, или 707 рублей.

В Латвии – по 304 евро, или $304, или 646 рублей.

В России размер средней пенсии – 13 345 российских рублей, или $202, или 430 рублей.

В Украине – 2 517,82 гривны, или $90, или 191 рубль.

Примечательно, что если взять страны Евразийского экономического союза, то самые большие пенсии там не в России, а в Казахстане.
Пенсионеры там получают в среднем по 81 174 тенге, это $219, или 465 рублей.




 
 
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Белорусских пенсионеров может ожидать еще одно повышение пенсий. Как сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, пенсии в...
 
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