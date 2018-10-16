В Брестской области на метеостанции Полесской зафиксирован температурный рекорд

Температурные рекорды дня побиты 16 октября на большей части Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



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Так, по данным специалистов, в Витебской области температурные рекорды зафиксированы на всех станциях метеонаблюдений, в Минской области не превышен рекорд дня только в Минске. В Могилевской области рекорды зафиксированы также практически всеми станциями, за исключением Мстиславля, в Гомельской области исключение составили лишь Василевичи и Житковичи.

В Гродненской области температурные рекорды в минувшие сутки были зафиксированы только в Гродно, Новогрудке и Ошмянах. В Брестской области - только на метеостанции Полесской.



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Самая высокая температура 16 октября была зафиксирована в Брагине - плюс 22,8 (предыдущий рекорд - плюс 19,1).