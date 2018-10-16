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Часть жителей микрорайона Южный на 2 дня оставят без тепла

17.10.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сообщаем, что в связи с производством работ по подключению к сетям теплоснабжения трех строящихся жилых домов по ул. Рокоссовского в период с 8.00 18.10.2018 по 22.00 19.10.2018 будет отключена теплоподача по следующим адресам: 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59812.php

Часть жителей микрорайона Южный на 2 дня оставят без тепла

ул. Пронягина 54/1, ул. Пронягина 54/2, ул. Пронягина 54а, ул. Пронягина 56, ул. Пронягина 56/1, ул. Пронягина 56/2; 

ул. Гвардейская 1, Гвардейская 5, Гвардейская 6, Гвардейская 6б, Гвардейская 7, Гвардейская 8, Гвардейская 8а, Гвардейская 8б, Гвардейская 9, Гвардейская 10, Гвардейская 11, Гвардейская 12, Гвардейская 14; 
школа-сад № 10 по ул. Защитников Отечества 1а. 

Приносим извинения за временные неудобства.

 
 
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Сообщаем, что в связи с производством работ по подключению к сетям теплоснабжения трех строящихся жилых домов по ул. Рокоссовского в период с 8.00 18.10.2018 по 22.00 19.10.2018...
 
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