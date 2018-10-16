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Часть жителей микрорайона Южный на 2 дня оставят без тепла
17.10.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Сообщаем, что в связи с производством работ по подключению к сетям теплоснабжения трех строящихся жилых домов по ул. Рокоссовского в период с 8.00 18.10.2018 по 22.00 19.10.2018 будет отключена теплоподача по следующим адресам:
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Сообщаем, что в связи с производством работ по подключению к сетям теплоснабжения трех строящихся жилых домов по ул. Рокоссовского в период с 8.00 18.10.2018 по 22.00 19.10.2018...
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