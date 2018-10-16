ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Магнитная буря 19 октября: как она повлияет на организм и чего не стоит делать в этот день

17.10.2018 18:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

19 октября жителей Земли ждет магнитная буря. Однако метеочувствительные люди могут чувствовать недомогание еще несколько дней – и 18, и 20 октября. Следующая сильная магнитная буря будет только спустя несколько недель – 3 ноября.  

Серьезных исследований о воздействии магнитных бурь на человека нет, однако в дни геомагнитных колебаний некоторые люди начинают чувствовать себя плохо.  

Метеочувствительным людям может быть дискомфортно – человек может испытывать головокружение, сонливость или бессонницу, тревогу без причины, учащенное сердцебиение, усталость, снижение памяти и внимания, беспокойство, раздражительность, обострение хронических заболеваний, повышение давления.  

Специалисты советуют пить побольше воды и уменьшить потребление соли, которая задерживает воду в организме. Врачи советуют в дни магнитных бурь особенно следить за сном – желательно спать не менее 8 часов, стоит избегать тяжелой работы, физических нагрузок и побольше отдыхать. Также стоит обратить внимание на свой рацион и избегать соленой, жирной и острой пищи, а отдать предпочтение полезным продуктам.   

Как бороться с метеозависимостью? (читайте здесь)    

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 октября жителей Земли ждет магнитная буря. Однако метеочувствительные люди могут чувствовать недомогание еще несколько дней – и 18, и 20 октября. Следующая...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Папу Римского шмонали меньше, чем на сборную Беларуси: наблюдение простого человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика