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Из репортеров – в военные: корреспондент СТВ рассказал, как ему служится в армии
Новости Беларуси. Призывная кампания в Беларуси – в самом разгаре. Сотни молодых людей готовятся стать защитниками Родины. Пройдя медицинскую комиссию и тестирование морально-деловых качеств и психологической устойчивости, что тоже немаловажно, они получат путевку в различные войска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Съемочная группа Евгения Поболовца 17 октября отправилась в военную часть, где службу проходит и наш коллега – репортер СТВ.
Григорий Азаренок служит срочную службу полгода, сменил профессию репортера СТВ на воинскую специальность. Месяц в учебке: лекции, экзамены, строевая подготовка – и вот он уже на боевой машине связи, по-военному – на цифровой станции.
Задача подразделения – приехать на местность, проложить кабель, поднять мачту, настроить оборудование. Это все виды связи: хоть в голом поле, хоть в лесу. 16 потоков по 30 телефонов в каждом, связь – радиорелейная и по оптоволокну. На все про все – один час после прибытия на место.
Григорий Азаренок, военнослужащий 56-го отдельного полка связи:
Помимо Гриши в экипаже еще 3 человека. У каждого своя специфика, каждый должен уметь выполнить боевую задачу в самых сложных условиях. Кроме срочников есть и контрактники, которые осознанно поступают в ВУЗ на военную специальность.
Антон Василюк, командир взвода радиорелейной связи 56-го отдельного полка связи:
Современная белорусская армия позволяет получить и другие дополнительные навыки, которые затем могут пригодиться на гражданке. Георгий дома имел права категории В. Уже на службе выучился на С и D, теперь управляет грузовиком.
Георгий Забродский, водитель-военнослужащий 56-го отдельного полка связи:
Каждый солдат должен спать не менее 8 часов в сутки. Это строго соблюдается. Хочешь заниматься спортом – пожалуйста.
В армии и здоровье поправят, за этим смотрят врачи, и за калорийностью пищи проследят профессиональные повара-технологи.
Евгений Поболовец, корреспондент:
Меню составляется исходя из калорийности и полезности для солдата. Здесь представлены салат, первое, второе и компот. Самое интересное, что в течение недели меню никогда не повторяется два раза.
Постепенно совершенствуются и вопросы социальной адаптации. Молодой человек не должен чувствовать себя одиноким. Срочникам доступна мобильная связь – можно поговорить с родными, есть отпуска и обязательные выходные. Раньше такие надо было заслужить.
Руслан Насонов, начальник штаба – 1-й заместитель командира 56-го отдельного полка связи:
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Новости Беларуси. Призывная кампания в Беларуси – в самом разгаре. Сотни молодых людей готовятся стать защитниками Родины. Пройдя медицинскую комиссию и...
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