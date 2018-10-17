|
На нелегальной шахте в Венесуэле убили 7 горняков
Новости Венесуэлы. Не менее 7 человек убиты на нелегальной шахте в Венесуэле. ЧП произошло в районе города Тумеремо, штат Боливар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще около 16 горняков числятся пропавшими без вести. При этом местные СМИ сообщают, что число погибших составляет именно 16 человек. Власти пока не выступили с официальным заявлением.
В совершении преступления правоохранители подозревают повстанцев из Армии национального освобождения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Венесуэлы. Не менее 7 человек убиты на нелегальной шахте в Венесуэле. ЧП произошло в районе города Тумеремо, штат Боливар, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)