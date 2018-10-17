«Поинтересуйтесь делами двух своих знакомых». Случчанин высказался о причинах трагедии в Керчи





18-летний случчанин Даниил Славинский, известный по публикациям о группе эмоциональной поддержки и бесплатной игровой площадке в микрорайоне «Сахарный», на своей странице Вконтакте высказался о причинах керченской трагедии .

— Керчь. Сейчас об этом населенном пункте узнали чуть ли не все. Там произошёл, прошу обратить внимание, очередной акт массового убийства. Я хочу попробовать разобраться в том, по каким причинам это происходит и как нам этого избежать.

Мы - развитое, современное общество, которое летает в космос, отправляет роботов на другие планеты, создаёт автомобили способные перемещаться со скоростью 500 км/ч. Однако, это современное общество несколько раз в год узнает о стрельбе в учебных заведениях. Неужели мы так бессильны?

Знаете, немного погуглив я узнал о людях которые стреляли в своих сверстников и хочу с вами поделиться своими мыслями о том, что может стать причиной таких действий.

1. Самая первая причина - это полное безразличие . Можно, конечно же, ругать безразличие руководства, родителей и т.д., но грешим этим и я, и ты. Как часто я проявляю заинтересованность по отношению к мои знакомым? Как часто я узнаю о проблемах моих знакомых? Я должен признаться, что крайне редко.

. Можно, конечно же, ругать безразличие руководства, родителей и т.д., но грешим этим и я, и ты. Как часто я проявляю заинтересованность по отношению к мои знакомым? Как часто я узнаю о проблемах моих знакомых? Я должен признаться, что крайне редко. 2. Вторая причина - это всем известный буллинг . Это же это такое? Это банальная, всем знакомая травля. К этому пункту я бы хотел обратить внимание. Буллинг - он во всех сферах жизни общества. Почему стреляют, в основном, только в учебных заведениях? Потому что, только там сталкиваются разные поколения. Учителя - ученики. В актах массовых убийств можно заметить, что очень часто цель - определенный преподаватель. Учителю, возможно, кажется, что если он скажет, что этот учение бездарность и никем не станет, это его замотивирует стать лучше. Конечно замотивирует, только не стать лучше, а отомстить обидчику. Да, с такой же периодичностью целью становятся и ученики, но почему одних убивают, а других нет? Этот вопрос остаётся открытым.

. Это же это такое? Это банальная, всем знакомая травля. К этому пункту я бы хотел обратить внимание. Буллинг - он во всех сферах жизни общества. Почему стреляют, в основном, только в учебных заведениях? Потому что, только там сталкиваются разные поколения. Учителя - ученики. В актах массовых убийств можно заметить, что очень часто цель - определенный преподаватель. Учителю, возможно, кажется, что если он скажет, что этот учение бездарность и никем не станет, это его замотивирует стать лучше. Конечно замотивирует, только не стать лучше, а отомстить обидчику. Да, с такой же периодичностью целью становятся и ученики, но почему одних убивают, а других нет? Этот вопрос остаётся открытым. 3. Наконец, мы добрались до виновников всех террористических актов, массовых убийств и суицидов. Кто это? СМИ. Они показывают факт, уже произошедшее и стараются собрать как можно больше рейтингов и показать этот акт насилия максимальному количеству людей.

Что я могу предложить?

1. Каждый кто читает это, поинтересуйтесь у ваших 2 знакомых, как у них дела на учебе, в отношениях и т.д.

2. Дорогие преподаватели. Если вы настолько глупы, что не можете сделать так, чтобы ваш урок доставлял удовольствие, то лучше идите четко по плану уроки и не говорите ни одно лишнего слова, шутки или даже, по вашему мнению, стимула.

3. Дорогие мальчики и девочки. Взгляните на тех, кто вам не нравится, у него или ее, 2 глаза, 2 ноги, 2 руки, как и у вас. И возможно, даже самая безобидная шутка, действительно его задевает, постарайтесь просто ничего не говорить, старайтесь быть добрее, ведь каждый человек может вам в чем-то помочь и даже тот, кто вам не нравится.

4. Дорогие парни и девушки. Если вас кто-то обижает, говорит что-то о вас, не держите это в себе. Нет необходимости придумывать план отомстить. Попросите помощи у родителей, друзей или психолога. В любом случае, вы можете написать сюда: ВЫГОВОРИСЬ ! . В любом случае, есть выход, если его искать. Тебе кажется, что из твоей нет выхода? Давай попробуем.

! . В любом случае, есть выход, если его искать. Тебе кажется, что из твоей нет выхода? Давай попробуем. 5. СМИ. Давайте попробуем показывать, в таких сюжетах, альтернативы. Покажем - как можно иначе.

Спасибо большое за внимание. Давайте попробуем снизить такие случаи до минимума.



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