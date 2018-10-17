Больше свободы и изменения в уголовном законодательстве: правительство утвердило стратегию развития предпринимательства до 2030 года

Стратегия будет реализовываться в два этапа:





переходный – 2018-2020 гг. (Совершенствование институциональной базы и инфраструктуры)





основной этап – 2021-2030 гг. (Создание и функционирование конкурентоспособного и адаптивного сектора национальной экономики)









Правительство планирует активизировать предпринимательскую инициативу при помощи «сокращения государственного регулирования и повышения экономической свободы», а также намерено (ГЛАВНОЕ):





- создать равных условий работы субъектов хозяйствования независимо от форм собственности;





- противодействовать монополистической деятельности и формирование конкурентной среды;





- реформировать госпредприятия, (включая передачу госимущества более эффективному собственнику)





- ввести в «практику принцип одного окна» во время прохождения административных процедур





- обеспечить возможность пройти административные процедуры «в электронном виде», а также создать электронный реестр таких процедур





- ограничить лицензируемые виды деятельности и упростить лицензионные требования





- изменить уголовное законодательство и законодательство об административных правонарушениях на предмет соответствия размера ответственности размеру причиненного вреда





TUT.BY . Белорусский малый и средний бизнес сегодня – это 110 тысяч юридических лиц, 236 тысяч предпринимателей и 54 300. физических лиц, работающих на ИП, пишет



