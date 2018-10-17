ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Больше свободы и изменения в уголовном законодательстве: правительство утвердило стратегию развития предпринимательства до 2030 года

18.10.2018 14:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Правительство утвердило Стратегию развития малого и среднего бизнеса «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года. Соответствующее постановление Совета министров появилось на сайте правительства.

Стратегия будет реализовываться в два этапа:

переходный – 2018-2020 гг. (Совершенствование институциональной базы и инфраструктуры)

основной этап – 2021-2030 гг. (Создание и функционирование конкурентоспособного и адаптивного сектора национальной экономики)


Правительство планирует активизировать предпринимательскую инициативу при помощи «сокращения государственного регулирования и повышения экономической свободы», а также намерено (ГЛАВНОЕ):

- создать равных условий работы субъектов хозяйствования независимо от форм собственности;

- противодействовать монополистической деятельности и формирование конкурентной среды;

- реформировать госпредприятия, (включая передачу госимущества более эффективному собственнику)

- ввести в «практику принцип одного окна» во время прохождения административных процедур

- обеспечить возможность пройти административные процедуры «в электронном виде», а также создать электронный реестр таких процедур

- ограничить лицензируемые виды деятельности и упростить лицензионные требования

- изменить уголовное законодательство и законодательство об административных правонарушениях на предмет соответствия размера ответственности размеру причиненного вреда

Белорусский малый и средний бизнес сегодня – это 110 тысяч юридических лиц, 236 тысяч предпринимателей и 54 300. физических лиц, работающих на ИП, пишет TUT.BY.


 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство утвердило Стратегию развития малого и среднего бизнеса «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года. Соответствующее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт "Вести FM" резко высказался об игре "Дока 2". Теперь это мем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика