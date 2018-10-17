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Больше свободы и изменения в уголовном законодательстве: правительство утвердило стратегию развития предпринимательства до 2030 года
Правительство утвердило Стратегию развития малого и среднего бизнеса «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года. Соответствующее постановление Совета министров появилось на сайте правительства.
Стратегия будет реализовываться в два этапа:
переходный – 2018-2020 гг. (Совершенствование институциональной базы и инфраструктуры)
основной этап – 2021-2030 гг. (Создание и функционирование конкурентоспособного и адаптивного сектора национальной экономики)
Правительство планирует активизировать предпринимательскую инициативу при помощи «сокращения государственного регулирования и повышения экономической свободы», а также намерено (ГЛАВНОЕ):
- создать равных условий работы субъектов хозяйствования независимо от форм собственности;
- противодействовать монополистической деятельности и формирование конкурентной среды;
- реформировать госпредприятия, (включая передачу госимущества более эффективному собственнику)
- ввести в «практику принцип одного окна» во время прохождения административных процедур
- обеспечить возможность пройти административные процедуры «в электронном виде», а также создать электронный реестр таких процедур
- ограничить лицензируемые виды деятельности и упростить лицензионные требования
- изменить уголовное законодательство и законодательство об административных правонарушениях на предмет соответствия размера ответственности размеру причиненного вреда
Белорусский малый и средний бизнес сегодня – это 110 тысяч юридических лиц, 236 тысяч предпринимателей и 54 300. физических лиц, работающих на ИП, пишет
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Больше свободы и изменения в уголовном законодательстве: правительство утвердило стратегию развития предпринимательства до 2030 года
Правительство утвердило Стратегию развития малого и среднего бизнеса «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года. Соответствующее...
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