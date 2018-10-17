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Российские миллиардеры стали богатеть быстрее всех

18.10.2018 19:10 — Разное | Tut.by  
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Российские миллиардеры быстрее всех в мире наращивают свое состояние. Об этом сообщает Bloomberg. За последние 12 месяцев десять богатейших россиян увеличили собственное состояние в среднем на 10,8 процента. Следом идут американцы, которым удалось нарастить дополнительные 7,5 процента. Состояние десяти самых богатых британцев за этот период увеличилось на 3,4 процента.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Успех российских миллиардеров связывают с резким ростом цен на нефть. Быстрее всех выросли доходы у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона (дополнительные 4,3 миллиарда долларов за год), другого акционера «Новатэка» Геннадия Тимченко (4 миллиарда) и владельца «Лукойла» Вагита Алекперова (3,5 миллиарда).

Худший результат показал Китай, где состояние десяти наиболее состоятельных граждан за год сократилось в среднем на 27 процентов. В качестве основной причины указана распродажа активов компаний.

Ранее сообщалось, что список богатейших людей Китая по версии журнала Hurun сократился. В 2018 году в него вошли 1893 человека, что на 11 процентов меньше, чем годом ранее. Из перечня богатейших людей страны пропало 456 имен, что стало максимумом за два десятилетия.

 
 
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За последние 12 месяцев десять богатейших россиян увеличили собственное состояние в среднем на 10,8 процента.
 
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