ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соглашение о признании виз между РФ и Беларусью уже готово

18.10.2018 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Граждане третьих стран, пересекая границу Беларуси и России, из-за безвизового режима должны проходить контроль в международных пунктах пропуска.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59853.php

Соглашение о признании виз между РФ и Беларусью уже готово

Вопрос пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран будет разрешен, документ стороны подпишут в ближайшем времени, заявил в четверг в Бресте посол России в Минске Михаил Бабич.

По его словам, сейчас существует такая проблема, и это один из приоритетных вопросов. После подписания президентом Беларуси Александром Лукашенко указа "о безвизе" граждане порядка 80 стран мира получили право находиться в республике без визы от пяти до 30 дней. После этого Россия на границе с Беларусью создала погранзоны, чтобы не допустить проникновения в РФ нежелательных иностранных граждан.

"С 67 странами из списка у России существует визовый режим, поэтому введены правила, когда граждане третьих стран попадают через международные пункты пропуска. Сейчас в высокой стадии находится проект о взаимном признании виз и проходит процедуры согласований и в России, и в Беларуси", – сказал Бабич.

При этом он не назвал точные сроки подписания документа, "чтобы не сглазить".

"В ближайшее время мы этот документ подпишем и создадим необходимые правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в рамках Союзного государства перемещались по одной визе, которую они получат в Беларуси или России", – выразил надежду Бабич.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граждане третьих стран, пересекая границу Беларуси и России, из-за безвизового режима должны проходить контроль в международных пунктах пропуска. Вопрос...
 
Новости дня
Новости разные
 
Футболистам Мамаеву и Кокорину предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика