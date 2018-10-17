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Соглашение о признании виз между РФ и Беларусью уже готово
18.10.2018 21:52 — Разное | Виртуальный Брест
Граждане третьих стран, пересекая границу Беларуси и России, из-за безвизового режима должны проходить контроль в международных пунктах пропуска.
Вопрос пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран будет разрешен, документ стороны подпишут в ближайшем времени, заявил в четверг в Бресте посол России в Минске Михаил Бабич.
По его словам, сейчас существует такая проблема, и это один из приоритетных вопросов. После подписания президентом Беларуси Александром Лукашенко
"С 67 странами из списка у России существует визовый режим, поэтому введены правила, когда граждане третьих стран попадают через международные пункты пропуска. Сейчас в высокой стадии находится проект о взаимном признании виз и проходит процедуры согласований и в России, и в Беларуси", – сказал Бабич.
При этом он не назвал точные сроки подписания документа, "чтобы не сглазить".
"В ближайшее время мы этот документ подпишем и создадим необходимые правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в рамках Союзного государства перемещались по одной визе, которую они получат в Беларуси или России", – выразил надежду Бабич.
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Граждане третьих стран, пересекая границу Беларуси и России, из-за безвизового режима должны проходить контроль в международных пунктах пропуска. Вопрос...
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