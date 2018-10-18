Под Воложином маршрутка влетела в бетонные блоки: 2 человека погибли, 14 в больнице

На гродненской трассе под Воложином маршрутка врезалась в бетонные блоки, есть погибшие. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.



Фото: Валер Мінец, Facebook.com

Серьезная авария произошла 18 октября, около 19.30, на трассе М6. По предварительной информации, водитель маршрутки Минск — Гродно не справился с управлением и врезался в бетонные блоки.



Фото: Следственный комитет

Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, на месте происшествия погибла 66-летняя пассажирка маршрутки, после доставления в больницу скончался 71-летний мужчина. По предварительным данным, еще 14 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы.



Фото: Валер Мінец, Facebook.com

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.