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Лукашенко: Беларусь - одна из лучших стран для жизни

20.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Лукашенко: Беларусь - одна из лучших стран для жизни

Президент страны совершил рабочую поездку по Гродненской области, в рамках которой встретился со студентами гродненских вузов. В ходе беседы глава государства назвал Беларусь одной из лучших стран для жизни людей.

В первую очередь Лукашенко отметил выгодное географическое положение, что дает хорошие условия для заработка. «Через Беларусь сейчас движется все. Потому что у нас тихая, спокойная транзитная страна. Ну, там окажи услугу человеку, который везет товар. Я утрированно говорю: отремонтируй машину, предложи драники ему. Да, миллиардером долларовым, как в России, не станешь. И не надо», - отметил глава государства.

Также Президент подчеркнул, что для тех, кто хочет спокойно жить, растить детей и заработать, в Беларуси все имеется. В то же время Лукашенко обратил внимание, что все довольны быть не могут. Все зависит от прилагаемых усилий человека. «У нас хорошая страна. Сюда домой обратно хочется возвращаться», - отметил Александр Григорьевич.

Белновости.

Фото: пресс-служба Президента РБ.

 
 
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Президент страны совершил рабочую поездку по Гродненской области, в рамках которой встретился со студентами гродненских вузов. В ходе беседы глава государства...
 
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