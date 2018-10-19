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Верховный суд решил, что в уменьшении сроков по 328 статье «нет необходимости»
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В Беларуси есть уже народная «наркотическая» 328 статья уголовного кодекса, только за первое полугодие 2018 года по ней осудили 26 подростков. Десять из них отправили в тюрьму,
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В Беларуси есть уже народная «наркотическая» 328 статья уголовного кодекса, только за первое полугодие 2018 года по ней осудили 26 подростков. Десять из них отправили в...
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