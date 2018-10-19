В Беларуси есть уже народная «наркотическая» 328 статья уголовного кодекса, только за первое полугодие 2018 года по ней осудили 26 подростков. Десять из них отправили в тюрьму, пишет «Еврорадио», со ссылкой на статистику, указанную на сайте Верховного суда.



16 из 26 подростков осудили за употребление – это значит, что их признали виновными в нарушении 1 часть 328 статьи, в которой говорится о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта.



Всего же по 328 статье за полгода осудили 1276 человек. Это меньше, чем в прошлом году – 6% против прошлогодних 9% от всех осужденных в Беларуси. Учитывая это, Верховный суд решил, что нет необходимости уменьшать сроки по «наркотической» статье.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Верховный суд решил, что в уменьшении сроков по 328 статье «нет необходимости» В Беларуси есть уже народная «наркотическая» 328 статья уголовного кодекса, только за первое полугодие 2018 года по ней осудили 26 подростков. Десять из них отправили в...