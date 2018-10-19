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На трассе под Слуцком задержали водителя с 2,7 промилле алкоголя. Видео
20.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Вчера около 15:00 на трассе Р23 вблизи д. Василинки произошло задержание водителя. Видео прислал сайту SlutskGorod очевидец.
Как рассказали в слуцком отделе ГАИ, в дежурную часть Слуцкого РОВД поступило сообщение о том, что в направлении города движется водитель, который возможно находится в состоянии алкогольного опьянения.
У водителя автомобиля Форд Транзит, жителя города Микашевичи 1977 г.р., алкотест показал 2,7 промилле алкоголя в крови. За вождение в состоянии алкогольного опьянения в отношении него был составлен протокол.
Напомним, управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения влечёт наложение штрафа до 100 базовых величин с лишением водительских прав на три года. За повторное в течение года аналогичное нарушение предусмотрена специальная конфискация транспортного средства.
Slutsk-Gorod.by
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Как рассказали в слуцком отделе ГАИ, в дежурную часть Слуцкого РОВД поступило сообщение о том, что в направлении города движется водитель, который возможно...
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