На трассе под Слуцком задержали водителя с 2,7 промилле алкоголя. Видео

Вчера около 15:00 на трассе Р23 вблизи д. Василинки произошло задержание водителя. Видео прислал сайту SlutskGorod очевидец.

Как рассказали в слуцком отделе ГАИ, в дежурную часть Слуцкого РОВД поступило сообщение о том, что в направлении города движется водитель, который возможно находится в состоянии алкогольного опьянения.

У водителя автомобиля Форд Транзит, жителя города Микашевичи 1977 г.р., алкотест показал 2,7 промилле алкоголя в крови. За вождение в состоянии алкогольного опьянения в отношении него был составлен протокол.

Напомним, управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения влечёт наложение штрафа до 100 базовых величин с лишением водительских прав на три года. За повторное в течение года аналогичное нарушение предусмотрена специальная конфискация транспортного средства.

Slutsk-Gorod.by