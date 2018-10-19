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Тренер "Городеи" уверен, что первый гол БАТЭ Сигневич забил рукой

20.10.2018 20:21 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко, комментируя поражение его команды от БАТЭ в 25-м туре чемпионата Беларуси, отдельно остановился на первом взятии ворот его команды, высказав уверенность, что Николай Сигневич забивал рукой.

«Я уверен, что первый гол Сигневич забивал рукой. Это не комментарий судейства, а мое мнение по этому моменту. Посмотрим с разных ракурсов и, если что, будем обращаться в федерацию», — передает слова Яромко корреспондент football.by.

Напомним, что матч закончился со счетом 3:2 в пользу БАТЭ. Борисовчане вели 2:0, но «Городея» сумела отыграться, правда упустив ничью в концовке матча.

 
 
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Сергей Яромко намерен пересмотреть эпизод и обратиться в федерацию.
 
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