|
Тренер "Городеи" уверен, что первый гол БАТЭ Сигневич забил рукой
Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко, комментируя поражение его команды от БАТЭ в 25-м туре чемпионата Беларуси, отдельно остановился на первом взятии ворот его команды, высказав уверенность, что Николай Сигневич забивал рукой.
«Я уверен, что первый гол Сигневич забивал рукой. Это не комментарий судейства, а мое мнение по этому моменту. Посмотрим с разных ракурсов и, если что, будем обращаться в федерацию», — передает слова Яромко корреспондент
Напомним, что матч закончился со счетом 3:2 в пользу БАТЭ. Борисовчане вели 2:0, но «Городея» сумела отыграться, правда упустив ничью в концовке матча.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Яромко намерен пересмотреть эпизод и обратиться в федерацию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)