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В Пинске вынесен на обсуждение проект уплотнительной застройки по улице Первомайской

21.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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В Пинском горисполкоме состоялась презентация проекта «Группа многоквартирных жилых домов по ул. Первомайской в г. Пинске».

В Пинске вынесен на обсуждение проект уплотнительной застройки по улице Первомайской
Реализация проекта планируется на земельном участке,  расположенном в зоне многоквартирной жилой застройки в границах ул. Первомайской, ул. Савича и ул. Федотова в г. Пинске.

Ознакомиться с экспозицией архитектурно-планировочной концепции объекта «Группа многоквартирных жилых домов по ул. Первомайской в г. Пинске» можно с 15 октября 2018 года по 29 октября 2018 года в фойе на 3-м этаже в здании Пинского горисполкома по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21 в рабочие дни в часы с 8.00 до 17.00, а также на официальном сайте Пинского горисполкома в разделе «Общественные обсуждения».

Замечания и предложения в период проведения общественного обсуждения с 15 октября 2018 года по 8 ноября 2018 года необходимо направлять в Пинский горисполком по адресу: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21 или на адрес электронной почты: contact@pinsk.by.

Замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения регистрируются и направляются организатором общественного обсуждения для рассмотрения, обобщения и подведения итогов на архитектурно-градостроительном совете, формируемом Брестским областным исполнительным комитетом.

 По информации официального сайта Пинского горисполкома.

 

 

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