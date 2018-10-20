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«Реал» без Роналду, «Барселона» без Месси. Аргентинский нападающий пропустит шесть матчей из-за перелома
Новости Аргентины. Лионель Месси пропустит предстоящие матчи «Барселоны» из-за перелома руки.
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После осмотра медики сказали аргентинцу, что у него перелом лучевой кости правой руки. Приблизительное время восстановления – три недели.
За это время «Барселоне» предстоит сыграть шесть матчей, включая противостояние с «Реалом». В итоге «Реал» будет играть без
К слову, за свою короткую игру с «Севильей» Лионель забил гол и сделал результативную передачу. Матч закончился 4:2 в пользу «Барселоны».
Ранее мы собрали несколько интересных фактов о Лионеле Месси.
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«Реал» без Роналду, «Барселона» без Месси. Аргентинский нападающий пропустит шесть матчей из-за перелома
Новости Аргентины. Лионель Месси пропустит предстоящие матчи «Барселоны» из-за перелома руки. Как сообщается на сайте ФК «Барселона», 20 октября в матче против...
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