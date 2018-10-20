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Тема малой родины доминировала на конкурсе архивистов Беларуси

21.10.2018 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Тема малой родины доминировала на республиканском профессиональном конкурсе "Лучший архивист Беларуси", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59926.php

Тема малой родины доминировала на конкурсе архивистов Беларуси

Конкурс проводился в два этапа. Основное задание заключалось в подготовке работ по теме "Малая родина в документах Национального архивного фонда Республики Беларусь". На втором этапе, который прошел на базе государственного архива Брестской области, требовалось решить теоретические и практические задания по правовым основам деятельности государственных архивных учреждений.

В конкурсе приняли участие 17 архивистов страны. Лучшей была признана работа об истории д.Гуцки Кобринского района заведующей отделом зонального государственного архива в Кобрине Светланы Кузиной. Дипломом II степени отмечено исследование научного сотрудника Национального архива Беларуси Татьяны Агеенко об информационном потенциале документов архивного фонда Министерства статистики и анализа по истории семей. Третье место заняла ведущий архивист государственного архива Витебской области Наталья Федотова-Шнер с историей поселка Тарный. Победители конкурса также награждены призами Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений.

Профессиональный конкурс "Лучший архивист Беларуси" проводится раз в два года начиная с 2014-го. Его организаторами выступают Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции и Белорусское общество архивистов при поддержке профессионального союза работников государственных и других учреждений. Конкурс организуют в целях выявления и поддержки лучших архивистов, показавших высокий уровень профессионализма, формирования положительного образа архивной отрасли и повышения общественного статуса профессии архивиста, активизации познавательной деятельности архивистов к истории Беларуси на базе архивных документов.

В настоящее время в Беларуси работают 32 государственных архивных учреждения, которые обеспечивают вечное хранение свыше 13 миллионов архивных дел, начиная с 1391 года, а также более 330 тыс. аудиовизуальных документов. В последние годы государственные органы и организации переходят на электронный документооборот, поэтому актуальной задачей архивистов республики является обеспечение архивного хранения электронной документации.

 
 
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Тема малой родины доминировала на республиканском профессиональном конкурсе "Лучший архивист Беларуси", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы. Конкурс...
 
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