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Отопление в административных зданиях Минска включат 22 октября
РУП "Минскэнерго" сообщает о включении отопления в общественных и административных зданиях с 22 октября.
"Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, Минским городским исполнительным комитетом принято решение о включении отопления с 22 октября в общественных, административных зданиях, зданиях промышленных предприятий и прочих объектов", - говорится в мсообщении Минскэнерго.
Ранее отопление было включено в жилом фонде и социальных учреждениях.
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РУП "Минскэнерго" сообщает о включении отопления в общественных и административных зданиях с 22 октября. "Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, Минским...
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