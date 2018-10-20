Отопление в административных зданиях Минска включат 22 октября

РУП "Минскэнерго" сообщает о включении отопления в общественных и административных зданиях с 22 октября.

"Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, Минским городским исполнительным комитетом принято решение о включении отопления с 22 октября в общественных, административных зданиях, зданиях промышленных предприятий и прочих объектов", - говорится в мсообщении Минскэнерго.

Ранее отопление было включено в жилом фонде и социальных учреждениях.