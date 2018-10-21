Юная кировчанка Ксения Васкович завоевала звание лучшего художника УВД Могилевского облисполкома

















19 октября в Молодечно прошла финальная часть республиканской акции МВД «Семья! Служим вместе!». В Минскую область были делегированы самые яркие и талантливые представители служебных и воинских коллективов со всей страны. Поздравляли главных героев вечера заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь генерал-майор милиции Александр Барсуков, заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич, начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук, Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел.

Атмосфера милицейского праздника чувствовалась еще на подходе ко Дворцу культуры г.Молодечно. У входа гостей встречали две выставочных экспозиции. На стоянке выстроились в ряд образцы милицейского автотранспорта. Причем можно было посмотреть и сфотографироваться не только в современной автомашине ГАИ или на милицейском мотоцикле, рядом также красовались ретро образцы. Не меньшим интересом пользовалась и выставка вооружения и специальных средств отряда милиции особого назначения УВД.

В холле первого этажа сотрудники УВД в белых рубашках приветствовали гостей и вручали сувениры с символикой акции – надувные шары, значки, флажки, магниты, брелоки.

В рамках акции «Семья! Служим вместе!» Министерство внутренних дел организовало и провело конкурс детского рисунка. Замечательные работы юных художников все видели в холле на выставке. Их авторов – победителей региональных конкурсов детского рисунка пригласили подняться на сцену. Награды юным дарованиям вручили начальник главного управления идеологической работы МВД полковник милиции Эдуард Ярошук и член общественного совета при Министерстве внутренних дел Республики Беларусь художник-скульптор Александр Дранец.

Звание лучшего художника УВД Могилевского облисполкома завоевала представительница Кировщины Ксения Васкович (дочь старшего инспектора дежурного ОДС Кировского РОВД Александра Васковича).

Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием самодеятельных коллективов и белорусских артистов.