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Юная кировчанка Ксения Васкович завоевала звание лучшего художника УВД Могилевского облисполкома

22.10.2018 — Разное | Кировец  
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Юная кировчанка Ксения Васкович завоевала звание лучшего художника УВД Могилевского облисполкома


Юная кировчанка Ксения Васкович завоевала звание лучшего художника УВД Могилевского облисполкома


Юная кировчанка Ксения Васкович завоевала звание лучшего художника УВД Могилевского облисполкома

19 октября в Молодечно прошла финальная часть республиканской акции МВД «Семья! Служим вместе!». В Минскую область были делегированы самые яркие и талантливые представители служебных и воинских коллективов со всей страны. Поздравляли главных героев вечера заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь генерал-майор милиции Александр Барсуков, заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич, начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук, Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел.

Атмосфера милицейского праздника чувствовалась еще на подходе ко Дворцу культуры г.Молодечно. У входа гостей встречали две выставочных экспозиции. На стоянке выстроились в ряд образцы милицейского автотранспорта. Причем можно было посмотреть и сфотографироваться не только в современной автомашине ГАИ или на милицейском мотоцикле, рядом также красовались ретро образцы. Не меньшим интересом пользовалась и выставка вооружения и специальных средств отряда милиции особого назначения УВД.

В холле первого этажа сотрудники УВД в белых рубашках приветствовали гостей и вручали сувениры с символикой акции – надувные шары, значки, флажки, магниты, брелоки.

В рамках акции «Семья! Служим вместе!» Министерство внутренних дел организовало и провело конкурс детского рисунка. Замечательные работы юных художников все видели в холле на выставке. Их авторов – победителей региональных конкурсов детского рисунка пригласили подняться на сцену. Награды юным дарованиям вручили начальник главного управления идеологической работы МВД полковник милиции Эдуард Ярошук  и член общественного совета при Министерстве внутренних дел Республики Беларусь художник-скульптор Александр Дранец.

Звание лучшего художника УВД Могилевского облисполкома завоевала представительница Кировщины Ксения Васкович (дочь старшего инспектора дежурного ОДС Кировского РОВД Александра Васковича).

Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием самодеятельных коллективов и белорусских артистов.

 
 
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19 октября в Молодечно прошла финальная часть республиканской акции МВД «Семья! Служим вместе!». В Минскую область были делегированы самые яркие и...
 
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