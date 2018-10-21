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В аг. Осинторф подвели итоги конкурса на лучшее благоустройство домов и придворовых территорий

22.10.2018 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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В аг. Осинторф подвели итоги конкурса на лучшее благоустройство домов и придворовых территорий

Тема наведения порядка и благоустройства населенных пунктов и придомовых территорий постоянная на страницах районной газеты. Отношение к ней разное, несмотря на это все единодушны в том, что, когда наведен порядок, когда чисто, цветут цветы, когда взгляд не оскорбляет разруха и неухоженность — всем хорошо. Кто-то критикует, что делается мало, не там и не то, а кто-то просто, без лишних слов и претензий, делает жизнь вокруг себя комфортней и функциональней.
В этом мы еще раз убедились, ознакомившись с результатами конкурса на лучшее благоустройство домов и придворовых территорий Осинторфского сельского Совета.
—Этот конкурс на территории нашего сельсовета стал уже традиционным, — рассказывает управляющий делами Елена Дикарева. — Жители знакомы с положением о конкурсе, знают сроки проведения и то, как поощряются победители.
Конкурс проводится по 4 номинациям, в каждой из которых комиссия определяет одного победителя. Организаторы отметили, что в этом году жители сельсовета очень активно участвовали в конкурсе.
Так, за звание «Дом образцового порядка усадебного типа» соревновались 27 домов и не только из Осинторфа и Шабанов, а еще из аг Редьки, д. Гончарово, д. Новая Тухинь, д. Застенки
Победителем признано домовладение Людмилы Кузьменок из деревни Шуховцы (на снимке).
В номинации «Лучший подъезд многоквартирного жилого дома» комиссия отметила 9 подъездов многоэтажных домов в Осинторфе и Шабанах. А победителем стал подъезд дома №18 по улице Лизюкова в д.Шабаны.
Подводя итоги в номинации «Лучшая организация на территории Осинторфского сельского Совета», комиссией отмечено, что практически все организации, расположенные на территории сельсовета следят за порядком, ведут по-стоянное благоустрой¬ство. Но победителем все же признали Осинторфское лесничество ГЛХУ «Оршанский опытный лесхоз» (лесничий Шинкевич Е.А.).
Кроме того, комиссия решила поощрить за наиболее значимый вклад в благоустройство населенного пункта Елену Авсянкину (аг.Осинторф), Елену Побирашкину (д.Шабаны), Владимира Фролкова (д.Застенки), Михаила Шакурова (аг.Осинторф).
Подарки и призы победителям конкурса торжественно вручил на ежегодном брэндовом празднике клюквы «Королева болотного царства» председатель Осинторфского сельского Совета депутатов Сергей Колобов.
Елена Дикарева отметила, что время подталкивания к наведению порядка прошло. Жители сами охотно благоустваивают свои подъезды, оформляют их и придомовые территории.
— Как только подводятся итоги конкурса прошлого года, многими жителями начинается работа по подготовке к участию в следу¬ющем году. А это значит, что наши населенные пункты станут еще более красивыми, — убеждена управляющий делами сельисполкома.
Елена КОРСАКОВА

 
 
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Тема наведения порядка и благоустройства населенных пунктов и придомовых территорий постоянная на страницах районной газеты. Отношение к ней разное, несмотря
 
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