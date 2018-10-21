Подались в политику и науку. Где сейчас актеры фильма «Гостья из будущего»

В конце фильма «Гостья из будущего» его главная героиня Алиса Селезнева предсказывала, как сложится судьба ее одноклассников. Но это лишь в кино они должны были стать художниками, поэтами, путешественниками, инженерами и учеными и т.д. Что на самом деле произошло с некоторыми актерами картины после съемок, рассказывает АиФ.ru.

Наталья Гусева — Алиса Селезнёва

Возможно, если бы Наталья Гусева согласилась сыграть главную роль в криминальной драме «Авария — дочь мента», куда ее так активно в свое время приглашали, кинокарьера Алисы Селезнёвой не угасла бы так быстро. Однако прочитав откровенный сценарий, со сценами насилия, девушка наотрез отказалась принимать участие в проекте. Благо, без дела Наталья не осталась, давнее увлечение биологией привело ее на отделение биотехнологий Московского технологического университета. Окончив ВУЗ, Гусева работала замом генерального директора в компании по производству тест-систем. В 2013 году бывшей актрисе пришлось на время оставить любимую профессию. Причина такого тайм-аута объясняется просто — Наталья ушла в декрет, после рождения дочери Софьи в браке с дизайнером Сергеем Амбиндером. Для звезды это был уже второй по счету брак. Первый — с Денисом Мурашкевичем закончился появлением ребенка и разводом в 2001 году, но экс-супруги сохранили хорошие отношения.



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Елена Метелкина — сотрудница Института времени Полина

Кажется, что женщина с внешностью Елены Метелкиной должна жить в роскошном особняке с прислугой и есть по утрам черную икру. В реальности же бывшая манекенщица, которая каким-то чудом попала в кино несмотря на очень тихий и застенчивый голос, сегодня ютится на 39 квадратных метрах. До недавних пор в небольшой однокомнатной квартире Метелкиной не было даже элементарного ремонта и порядка. Все пространство занимали коробки и старые вещи. Именно такая картина предстала перед ведущей программы «Идеальный ремонт», когда она пришла в гости к Елене. Вмешательство телевизионщиков, конечно, в корне поменяло ситуацию, из заброшенной унылой комнаты они создали достойное жилье.

Подиум бывшая манекенщица оставила во времена перестройки. И с тех пор кем только не работала — секретарем у ныне покойного бизнесмена Ивана Кивелиди, воспитателем в коррекционном интернате для детей с врожденными отклонениями, продавцом в обувном магазине, ресепшеонистом в школе иностранных языков. Ей приходилось браться за любую работу, поскольку она одна воспитывала сына и ухаживала за больной матерью. После очередного сокращения Елену, которая была человеком воцерковленным, приняли в хор храма Георгия Победоносца в Коптево.





Елена Метёлкина в фильме « Простое женское счастье», 2013 г.

Алексей Фомкин — Коля Герасимов

Кинокарьера Алексея, к сожалению, не сложилась, хотя он отчаянно пытался найти себя именно в актерской профессии. После нашумевшего фильма молодой человек снялся лишь в двух картинах, но ни одна, ни другая не принесла ему желаемой популярности. Аттестат об окончании десяти классов он так и не получил, от двоечника отделались справкой о прослушанном курсе общеобразовательной школы. А с такой сомнительной бумажкой далеко не уедешь. Фомкину ничего не оставалось, как пополнить ряды военнослужащих. Как назло в тот момент, когда Алексей отдавал долг родине, режиссеры стали приглашать его на съемки. Но армия — не школа, оттуда не сбежишь. Актеру ничего не оставалось, как отказываться от предложений и надеяться, что его лучшие роли еще впереди. Когда Фомкин наконец-то демобилизовался, он смог устроиться в МХАТ имени Горького, однако и здесь не срослось. Постоянные прогулы заставили руководство театра попрощаться с новичком буквально через три месяца.

Не имея ни работы, ни перспектив на будущее Алексей уехал во Владимирскую область, в деревню Безводное, где поселился в доме своей бабушки. Там он устроился мельником и даже нашел вторую половину, девушку по имени Елена. Возможно, его почти отшельническая жизнь наладилась бы, но 23 февраля 1996 года молодой человек погиб в квартире своих друзей, где произошел пожар. По странной случайности, все, кто был в этот день там, смогли выбраться, а Фомкин так и не проснулся. Ему было всего 26 лет.



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Марианна Ионесян — Юля Грибкова

Марианна Ионесян, которая исполняла роль лучшей подруги Алисы, сегодня носит уже совсем другую фамилию — Грэй. Свою вторую половину она нашла в США, куда перебралась, получив диплом МГУ. Адаптироваться к новой стране было непросто, но в своем последнем интервью каналу НТВ Марианна рассказывала, что когда люди в Америке узнавали о том, что она снималась в «Гостье из будущего», то всегда старались помочь.

Несмотря на то, что Ионесян хотела быть актрисой, в итоге ей пришлось выбрать совсем другую карьеру. Когда родители поняли, что учеба девочки начала сильно страдать из-за съемок, они запретили ей развиваться в этом направлении. Марианна не стала протестовать — окончив школу и факультет философии МГУ, она продолжила обучение за границей с упором на бизнес-образование.

Евгений Герасимов — биоробот Вертер

В свои 67 лет актер Евгений Герасимов выглядит отлично, как если бы он действительно был роботом, время над которым не властно. В чем секрет? Возможно, в довольно неплохой актерской судьбе, которая выпала на долю Герасимова. Да, он не стал суперзвездой, однако фильмография Евгения насчитывает свыше 90 ролей. Скоро к выходу в свет готовится еще одна картина с участием актёра — «Москва влюбленная». А поскольку за его плечами не только обучение в Театральном училище имени Щукина, но и высшие курсы сценаристов и режиссёров, Герасимов является режиссером нескольких картин. Среди них: «Не ходите, девки, замуж», «Забавы молодых», «Поездка в Висбаден» и другие.

Герасимов смог реализовать себя не только в кино. С декабря 2001 года он является депутатом Московской городской думы.