Ночью, 22 октября, в Пинске произошли 2 пожара

22 октября в 03-59 в центральное оперативное управление Пинского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в автомобиле по адресу: ул. Парковая 4.

По прибытии к месту вызова в 04-03 2-х отделений Пинского ГРОЧС установлено, что происходит горение в моторном отсеке легкового автомобиля Volkswagen Touareg. В 04-03 пожар локализован и ликвидирован.

Также пострадал рядом стоящий автомобиль AUDI А6. Причина пожара устанавливается.







22 октября в 04-05 в центральное оперативное управление Пинского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Машиностроителей, 2.

По прибытии к месту вызова в 04-10 2-х отделений Пинского ГРОЧС установлено, что происходит сильное задымление за жилым домом. Горение происходит в бане, расположенной в цокольном этаже дома. В 04-19 пожар локализован и ликвидирован.

В результате пожара огнем повреждены стены и потолок, имущество в бане, дверь со стороны дома. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

На территории Брестской области с начала 2018 года произошло 796 пожаров, в огне погибло 50 человек.

В Республике Беларусь произошло 4827 пожаров, в огне погибло 399 человек, 221 человек травмировано, уничтожено 1011 строение и 3932 повреждено. Спасено при ЧС 643 человека.

Пинский горисполком