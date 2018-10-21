ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ночью, 22 октября, в Пинске произошли 2 пожара

22.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>

  22 октября в 03-59 в центральное оперативное управление Пинского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в автомобиле по адресу: ул. Парковая 4.

  По прибытии к месту вызова в 04-03 2-х отделений Пинского ГРОЧС установлено, что происходит горение в моторном отсеке легкового автомобиля Volkswagen Touareg. В 04-03 пожар локализован и ликвидирован.

  Также пострадал рядом стоящий автомобиль AUDI А6. Причина пожара устанавливается.



  22 октября в 04-05 в центральное оперативное управление Пинского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Машиностроителей, 2.

  По прибытии к месту вызова в 04-10 2-х отделений Пинского ГРОЧС установлено, что происходит сильное задымление за жилым домом. Горение происходит в бане, расположенной в цокольном этаже дома. В 04-19 пожар локализован и ликвидирован.

  В результате пожара огнем повреждены стены и потолок, имущество в бане, дверь со стороны дома. Пострадавших нет.

  Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации  электросетей и электрооборудования.




  На территории Брестской области с начала 2018 года произошло 796 пожаров, в огне погибло 50 человек.

  В Республике Беларусь произошло 4827 пожаров, в огне погибло 399 человек, 221 человек травмировано, уничтожено 1011 строение и 3932 повреждено. Спасено при ЧС 643 человека.

Пинский горисполком




 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  22 октября в 03-59 в центральное оперативное управление Пинского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в автомобиле по адресу: ул. Парковая 4.   По прибытии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посмотрите, как за одну ночь Рим «утонул» во льду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика