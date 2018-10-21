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Ночью, 22 октября, в Пинске произошли 2 пожара
22.10.2018 — Разное | Пинский Вестник
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22 октября в 03-59 в центральное оперативное управление Пинского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в автомобиле по адресу: ул. Парковая 4.
По прибытии к месту вызова в 04-03 2-х отделений Пинского ГРОЧС установлено, что происходит горение в моторном отсеке легкового автомобиля Volkswagen Touareg. В 04-03 пожар локализован и ликвидирован.
Также пострадал рядом стоящий автомобиль AUDI А6. Причина пожара устанавливается.
22 октября в 04-05 в центральное оперативное управление Пинского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Машиностроителей, 2.
По прибытии к месту вызова в 04-10 2-х отделений Пинского ГРОЧС установлено, что происходит сильное задымление за жилым домом. Горение происходит в бане, расположенной в цокольном этаже дома. В 04-19 пожар локализован и ликвидирован.
В результате пожара огнем повреждены стены и потолок, имущество в бане, дверь со стороны дома. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
На территории Брестской области с начала 2018 года произошло 796 пожаров, в огне погибло 50 человек.
В Республике Беларусь произошло 4827 пожаров, в огне погибло 399 человек, 221 человек травмировано, уничтожено 1011 строение и 3932 повреждено. Спасено при ЧС 643 человека.
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22 октября в 03-59 в центральное оперативное управление Пинского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в автомобиле по адресу: ул. Парковая 4. По прибытии...
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