МАЗ потеснил конкурентов на украинском рынке

В автобусной и мини-бусовской нише белорусский производитель уже третий.





Zautra.by . Об этом свидетельствует статистика по продажам новой автомобильной техники Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», которые цитирует





Согласно данным «Укравтопрома», в течение января-сентября 2018 года МАЗ реализовал на украинском рынке 667 грузовых автомобилей. По месяцам наибольшие объемы продаж пришлись на январь и февраль текущего года (соответственно, по 48 и 20 единиц) и после летнего спада – на сентябрь (31 автомобиль).





С этим показателем МАЗ занимает седьмое место – белорусский производитель намного обошел своего конкурента ГАЗ (578 автомобилей) и практически сравнялся с VW (669). Лидирует в сегменте французский Renault — зарегистрировано 1823 единицы техники. Он же (как и в Беларуси) является лидером по продажам легковых автомобилей.