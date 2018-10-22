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Библейская реликвия из американского музея оказалась подделкой
По меньшей мере пять фрагментов свитков Мертвого моря из Музея Библии в Вашингтоне
Проверку проводил немецкий Федеральный институт исследования и тестирования материалов. Эксперты изучили пять из 16 фрагментов, имеющихся в музее. Они проверяли особенности письма, а также физический состав и состояние манускриптов. Среди использованных методов — трехмерная цифровая микроскопия, рентгенофлуоресцентный анализ и энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия.
Сотрудники музея надеялись, что проверка подтвердит подлинность реликвии. Однако все пять изученных фрагментов «показали характеристики, несовместимые с древним происхождением».
«По моим данным, по меньшей мере семь фрагментов в коллекции свитков Мертвого моря в музее являются современными подделками, — сказал Кипп Дэвис из Университета Тринити Уэстерн, который также изучал свитки. — Однако следует дождаться выводов о статусе оставшихся фрагментов».
Музей снял с экспозиции фрагменты, подлинность которых оспорили ученые. На выставке их заменили другие манускрипты, которым еще предстоит пройти тесты.
Свитки подарил музею его основатель Стив Грин. Неизвестно, сколько и кому он за них заплатил. Само учреждение открылось в ноябре 2017 года, вложения в него
Свитки метвого моря, или кумранские рукописи — это манускрипты, обнаруженные после 1947 года в пещерах Кумрана на Западном берегу реки Иордан у побережья Мертвого моря. Всего было найдено 900 манускриптов, которые распались примерно на 15 000 фрагментов.
Находки датируются по меньшей мере IV веком до н.э. Манускрипты написаны в основном на пергаменте и папирусе на древнееврейском и арамейском языках. Точный автор неизвестен, однако ученые называют в качестве авторов секту ессеев, жившую в Иудейской пустыне. По другой версии, в пещерах близ Кумрана свитки спрятали беженцы из Иерусалима, спасавшиеся в I веке нашей эры от римского нашествия.
Значительную часть рукописей занимают библейские тексты (в основном фрагменты книг Ветхого Завета). Свитки называют старейшей сохранившейся копией Библии. Предыдущие исследования
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Музей снял их с экспозиции и планирует исследовать остальные фрагменты в своей коллекции.
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