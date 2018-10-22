ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Библейская реликвия из американского музея оказалась подделкой

23.10.2018 13:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По меньшей мере пять фрагментов свитков Мертвого моря из Музея Библии в Вашингтоне оказались современной подделкой. Музей снял их с экспозиции и планирует исследовать остальные экспонаты в своей коллекции.


Изображение: Museum of the Bible

Проверку проводил немецкий Федеральный институт исследования и тестирования материалов. Эксперты изучили пять из 16 фрагментов, имеющихся в музее. Они проверяли особенности письма, а также физический состав и состояние манускриптов. Среди использованных методов — трехмерная цифровая микроскопия, рентгенофлуоресцентный анализ и энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия.

Сотрудники музея надеялись, что проверка подтвердит подлинность реликвии. Однако все пять изученных фрагментов «показали характеристики, несовместимые с древним происхождением».


Изображение: Museum of the Bible

«По моим данным, по меньшей мере семь фрагментов в коллекции свитков Мертвого моря в музее являются современными подделками, — сказал Кипп Дэвис из Университета Тринити Уэстерн, который также изучал свитки. — Однако следует дождаться выводов о статусе оставшихся фрагментов».

Музей снял с экспозиции фрагменты, подлинность которых оспорили ученые. На выставке их заменили другие манускрипты, которым еще предстоит пройти тесты. 

Свитки подарил музею его основатель Стив Грин. Неизвестно, сколько и кому он за них заплатил. Само учреждение открылось в ноябре 2017 года, вложения в него оценивали в 500 миллионов долларов.

Свитки метвого моря, или кумранские рукописи — это манускрипты, обнаруженные после 1947 года в пещерах Кумрана на Западном берегу реки Иордан у побережья Мертвого моря. Всего было найдено 900 манускриптов, которые распались примерно на 15 000 фрагментов.

Находки датируются по меньшей мере IV веком до н.э. Манускрипты написаны в основном на пергаменте и папирусе на древнееврейском и арамейском языках. Точный автор неизвестен, однако ученые называют в качестве авторов секту ессеев, жившую в Иудейской пустыне. По другой версии, в пещерах близ Кумрана свитки спрятали беженцы из Иерусалима, спасавшиеся в I веке нашей эры от римского нашествия. 

Значительную часть рукописей занимают библейские тексты (в основном фрагменты книг Ветхого Завета). Свитки называют старейшей сохранившейся копией Библии. Предыдущие исследования показали, что по крайней мере часть из них действительно была изготовлена в Кумране.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музей снял их с экспозиции и планирует исследовать остальные фрагменты в своей коллекции.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕАБР организовал синдкредит для Белинвестбанка на 20 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика