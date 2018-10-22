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Нацбанк: В белорусские ID-карты может быть внедрен платежный сервис

23.10.2018 20:16 — Разное | Tut.by  
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В готовящиеся к выпуску в Беларуси национальные ID-карты может быть внедрен платежный сервис. Об этом сообщил заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям «БанкИТ'2018» 23 октября в Минске, сообщает БелаПАН.


Фото: МВД

Замглавы Нацбанка отметил, что готовится к реализации знаковый проект по созданию Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы и ID-карты. «Идея в том, чтобы там был платежный сервис. Мы предложили реализовать его на базе платежного приложения „Белкарт“. И предложили также возможность внедрения концепции базового счета», — пояснил Дмитрий Калечиц.

«Нам кажется правильным именно такое построение проекта — интеграция и возможность базового счета. Мы внесли соответствующие предложения в органы государственного управления. Сейчас идет активное обсуждение соответствующей рабочей группой по возможности имплементации наших предложений», — дополнил представитель Нацбанка.

Как пояснили в Нацбанке, Министерство связи и информатизации совместно с заинтересованными госорганами и другими структурами проводит работу по созданию Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы. Предполагается, что ее базовыми компонентами будут белорусская электронная карточка (ID-карта) и Единая система идентификации физических и юридических лиц. Помимо основных приложений (идентификационного и криптографического) в ID-карте планируется реализовать платежный сервис, позволяющий осуществлять расчеты за оказанные электронные услуги (IdPay).

Ранее сообщалось, что в МВД уже разработали образцы новых документов, удостоверяющих личность: идентификационной карты, которая заменит паспорт, и биометрического паспорта, который понадобится для выезда за границу. Планировалось, что их начнут выдавать с начала 2019 года. Однако недавно стало известно, что срок внедрения документов перенесли на 2020 год — из-за необходимости интеграции информационных систем для сведений в ID-картах.

— Только это не значит, что 1 января 2020 года все белорусы в обязательном порядке должны будут получить ID-карту и биометрический паспорт, — пояснял заместитель начальника управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу МВД Павел Хрищенович. — Все ранее выданные паспорта будут действительны.

У человека будет выбор: подождать, пока закончится срок действия паспорта, или по собственному желанию заменить его на ID-карту. Ее стоимость будет в пределах одной базовой величины (на сегодня 24 рубля 50 копеек. — Прим. TUT.BY), и она станет своеобразным внутренним паспортом. Кроме того, ID-карта предоставит доступ ко многим услугам государственных структур. Например, с ее помощью можно будет заказать справку.

— Сама ID-карта будет содержать три приложения. Первое — идентификационное, где будут все сведения о человеке: ФИО, дата рождения. Второе приложение — криптографическое. Это электронная цифровая подпись, которая позволит входить через БИСРС системы. Третье приложение соответствует международным требованиям ИКАО (Международная организация гражданской авиации. — Прим. TUT.BY), — перечисляет все приложения ID-карты Павел Хрищенович, заместитель начальника управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу МВД.

Планируется, как только ID-карты заработают в Беларуси, наша страна начнет переговоры с другими государствами, чтобы белорусы могли путешествовать по этому документу. Внешне она будет выглядеть, как банковская карточка, на ней две фотографии — цветная и черно-белая. По словам специалистов, подделать ID-карту будет невозможно, потому что на ней большое количество степеней защиты.

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Теги: Минск
 
 
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В готовящиеся к выпуску в Беларуси национальные ID-карты может быть внедрен платежный сервис, сообщили в Нацбанке.
 
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