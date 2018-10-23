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Кружит непогода: на 24-25 октября объявили оранжевый уровень опасности

23.10.2018 22:43 — Разное | Партизан  
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Из-за сильного ветра в Беларуси на 24-25 октября объявили оранжевый уровень опасности. Как информирует пресс-служба Белгидромета, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

 Если в среду такой сильный ветер будет прежде всего в Брестской области, то в четверг — на Гомельщине (в Минске — 15-18 м/с). Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлялся и на 23 октября.


После продолжительного комфортного периода в нашу страну пришло похолодание. 24 октября почти по всей Беларуси прогнозируются дожди. Они пройдут и в последующие дни. С четверга местами в ночные часы будет минусовая температура.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за сильного ветра в Беларуси на 24-25 октября объявили оранжевый уровень опасности. Как информирует пресс-служба Белгидромета, его порывы будут достигать 15-20...
 
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