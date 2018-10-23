|
Кружит непогода: на 24-25 октября объявили оранжевый уровень опасности
Из-за сильного ветра в Беларуси на 24-25 октября объявили оранжевый уровень опасности. Как
Если в среду такой сильный ветер будет прежде всего в Брестской области, то в четверг — на Гомельщине (в Минске — 15-18 м/с). Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлялся и на 23 октября.
После продолжительного комфортного периода в нашу страну пришло похолодание. 24 октября почти по всей Беларуси прогнозируются дожди. Они пройдут и в последующие дни. С четверга местами в ночные часы будет минусовая температура.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за сильного ветра в Беларуси на 24-25 октября объявили оранжевый уровень опасности. Как информирует пресс-служба Белгидромета, его порывы будут достигать 15-20...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)