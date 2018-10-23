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Культработников из Дрибинского района наградили Почетными грамотами
24.10.2018 — Разное | Савецкая вёска
Церемония награждения и праздничный концерт, посвященные Дню работников культуры, прошли 19 октября во Дворце культуры области. Культработников региона поздравили с профессиональным праздником министр культуры Беларуси Игорь Бондарь, заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич, заместитель председателя областного Совета депутатов Светлана Шутова.
Делегацию Дрибинского района на мероприятии представляли заместитель председателя райисполкома Дмитрий Пимошенко, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лариса Кривицкая, директор районного историко-этнографического музея Жанна Климова и др. Своими впечатлениями о поездке поделилась Лариса Кривицкая:
— Работники культуры Дрибинщины находятся в постоянном поиске инновационных форм культурно-досуговой деятельности, совершенствуя свое мастерство и профессионализм, чтобы дарить радость людям. И их заслуги оценены по достоинству.
Так, Почетной грамотой областного исполнительного комитета награждена научный сотрудник музея Татьяна Черепович. Почетными грамотами управления культуры облисполкома отмечены директор библиотечной сети Марина Соколова, преподаватели детской школы искусств Наталья Набебина и Анна Шарандо, директор Коровчинского Дома ремесел Татьяна Сиротина и директор музея Жанна Климова.
Профессия культработника — трудная, но бесконечно творческая, интересная и захватывающая, а ее представители — люди особые. Их энергия не знает покоя ни в будни, ни в праздники. Что и продемонстрировали участникам праздника их коллеги. На сцене Дворца культуры был дан замечательный концерт, в котором приняли участие хореографические коллективы из разных районов области и работники областной филармонии. Также выступила певица Искуи Абалян, дуэт баянистов «PRO BAYAN» и знакомый жителям Дрибина духовой оркестр колледжа имени Римского-Корсакова под управлением Геннадия Богомолова.
Записал Максим ТЕТЕРИН
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Церемония награждения и праздничный концерт, посвященные Дню работников культуры, прошли 19 октября во Дворце культуры области. Культработников региона...
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