О пустующих домах

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Несвижский районный исполнительный комитет сообщает, что на территории района находятся жилые дома, собственники или наследники которых содержат жилые дома в неприглядном состоянии и не проживают в них более 3 лет.

По Городейскому сельскому исполнительному комитету:

д. Новины, д. 10, предполагаемые наследники дома — Верамьев Николай Иванович, Петрова Анастасия Вячеславовна, общая площадь дома — 25,0 кв. м, дата ввода в эксплуатацию — 1942 г., деревянный, одноэтажный;

д. Заречье, ул. Пролетарская, д. 80, предполагаемая наследница дома — Козляковская Глафира Адамовна, общая площадь дома — 24,0 кв. м, дата ввода в эксплуатацию — 1918 г., деревянный, одноэтажный;

д. Столпище, д. 28, наследники дома — Походня Михаил Иосифович, Походня Жанна Денисовна, Походня Юрий Денисович, Гецман Михаил Григорьевич, общая площадь дома — 37,5 кв. м, дата ввода в эксплуатацию — 1942 г., деревянный, одноэтажный.

По Сейловичскому сельскому исполнительному комитету:

д. Андруши, ул. Центральная, 86, собственник дома — Бикинин Арсен Абдурашидович, общая площадь дома — 36,0 кв. м, дата ввода в эксплуатацию — 1966 г., деревянный, одноэтажный.

По Несвижскому сельскому исполнительному комитету:

д. Ольховка, ул. Лесная, 39, предполагаемые наследники — Вальчик Владимир Григорьевич, Драчан Мария Игоревна, общая площадь дома — 49,0 кв. м, дата ввода в эксплуатацию — 1948 г., деревянный, одноэтажный.

По Сновскому сельскому исполнительному комитету:

аг. Друцковщизна, ул. Озерная, д. 1, наследник — Хилько Владимир Антонович, общая площадь дома — 41,3 кв. м, дата ввода в эксплуатацию — не установлена, деревянный, одноэтажный;

аг. Снов, ул. Синиловская, д. 1, наследница — Березко Наталья Ивановна, общая площадь дома — 39,7 кв.м, дата ввода в эксплуатацию — не установлена, деревянный, одноэтажный;

д. Ляхи, д. 53, предполагаемая наследница — Лях Ольга Николаевна, общая площадь дома — 40,0 кв. м, дата ввода в эксплуатацию — 1964 г., деревянный, одноэтажный;

д. Митьковичи, ул. Юбилейная, д. 92 а, предполагаемая наследница — Максимович Елена Николаевна, общая площадь дома — 35,0 кв. м, дата ввода в эксплуатацию — 1959 г., деревянный, одноэтажный.

В связи с этим, через месяц данные жилые дома будут внесены в регистр учета пустующих жилых домов, находящихся в сельской местности.

Несвижский районный исполнительный комитет предлагает всем заинтересованным лицам в течение одного месяца с момента опубликования данного объявления уведомить соответствующий сельский исполнительный комитет о намерении использовать вышеуказанные пустующие дома для проживания.

М.В. АФАНАСИК,

заместитель председателя райисполкома.