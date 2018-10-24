ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кобрине перекрыт канал поставки «санкционных» овощей и фруктов из Польши и Турции в Россию

25.10.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Кобринским межрайотделом финансовых расследований пресечен канал поставки «санкционных» яблок и помидоров из Польши и Турции в Россию. Плодоовощная продукция растаможивалась в Бресте и Минске и по документам предназначалась одному из кобринских предприятий, руководил которым россиянин.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60055.php

В Кобрине перекрыт канал поставки «санкционных» овощей и фруктов из Польши и Турции в Россию

Начальник Кобринского МО УДФР КГК по Брестской области Александр Кондратюк рассказал:

— Далее «санкционная» продукция без оформления каких-либо документов перевозилась в Москву и реализовывалась там на рынках. А по бухгалтерскому учету предприятия отражалась ее реализация за наличный расчет на белорусских рынках. Таким образом за два года было ввезено в Беларусь и в последующем реализовано в России свыше 1000 большегрузных 20-тонных автомобилей «санкционки». В результате противоправных действий предприятие недоплатило более 2,5 миллиона рублей налогов. За уклонение от уплаты налогов в отношении руководителя и работников предприятия было возбуждено уголовное дело в апреле текущего года.

Кобринским РОСК уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества. Директор предприятия находится под стражей. Кстати, 1,5 миллиона рублей неуплаченных налогов предприятие возместило.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кобринским межрайотделом финансовых расследований пресечен канал поставки «санкционных» яблок и помидоров из Польши и Турции в Россию. Плодоовощная продукция...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подписаны контракты на сумму более 100 миллионов долларов: подводим итоги первого дня Форума регионов Беларуси и Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика