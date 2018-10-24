В Кобрине перекрыт канал поставки «санкционных» овощей и фруктов из Польши и Турции в Россию

Кобринским межрайотделом финансовых расследований пресечен канал поставки «санкционных» яблок и помидоров из Польши и Турции в Россию. Плодоовощная продукция растаможивалась в Бресте и Минске и по документам предназначалась одному из кобринских предприятий, руководил которым россиянин.



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Начальник Кобринского МО УДФР КГК по Брестской области Александр Кондратюк рассказал:

— Далее «санкционная» продукция без оформления каких-либо документов перевозилась в Москву и реализовывалась там на рынках. А по бухгалтерскому учету предприятия отражалась ее реализация за наличный расчет на белорусских рынках. Таким образом за два года было ввезено в Беларусь и в последующем реализовано в России свыше 1000 большегрузных 20-тонных автомобилей «санкционки». В результате противоправных действий предприятие недоплатило более 2,5 миллиона рублей налогов. За уклонение от уплаты налогов в отношении руководителя и работников предприятия было возбуждено уголовное дело в апреле текущего года.

Кобринским РОСК уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества. Директор предприятия находится под стражей. Кстати, 1,5 миллиона рублей неуплаченных налогов предприятие возместило.