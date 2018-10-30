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В Минске на улице Фабричной провалился асфальт

31.10.2018 21:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Это произошло из-за повреждения канализационного коллектора. Сейчас специалисты выясняют характер повреждений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на улице Фабричной провалился асфальт

В связи с ремонтными работами часть улицы перекрыта. Несмотря на аварию, канализация и водопровод в районе работают без перебоев.

В Минске на улице Фабричной провалился асфальт

Андрей Бычков, главный инженер УП «Минскводоканал»:
Мы сейчас разрабатываем план мероприятий по устранению причин этой аварии. Сегодня говорить о причинах немного преждевременно. Когда раскопаем, тогда все будет понятно.

В Минске на улице Фабричной провалился асфальт

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Это произошло из-за повреждения канализационного коллектора. Сейчас специалисты выясняют характер повреждений, сообщили в программе «Столичные...
 
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