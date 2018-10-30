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В Минске на улице Фабричной провалился асфальт
Новости Беларуси. Это произошло из-за повреждения канализационного коллектора. Сейчас специалисты выясняют характер повреждений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В связи с ремонтными работами часть улицы перекрыта. Несмотря на аварию, канализация и водопровод в районе работают без перебоев.
Андрей Бычков, главный инженер УП «Минскводоканал»:
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Новости Беларуси. Это произошло из-за повреждения канализационного коллектора. Сейчас специалисты выясняют характер повреждений, сообщили в программе «Столичные...
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