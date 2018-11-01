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В поместье Черчилля в Англии нашли загадочные подводные комнаты

02.11.2018 01:27 — Разное | Партизан  
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Комнаты нашли после того, как часть озер на территории Бленхеймского дворца, была осушена.



Речь идет об одном из зданий поместья, которое было затоплено в 1760-х годах, когда английский архитектор Ланселот Браун решил создать в поместье озера, пишет ВВС.

Тогда Браун принял смелое решение затопить и погрузить ниже уровня воды не только это здание с 30-ю комнатами, но и массивное основание моста Ванбру. Сейчас ученые пытаются укрепить знаменитый мост и поэтому осушают озера.

Комнаты имели камины и и дымоходы, на стенах были обнаружены граффити второй половины 18 века. В затопленном здании также нашли большую комнату без окон, представляющую собой театр и затонувшие лодки, использовавшиеся для резки камышей в 1950-х годах.

По словам директора дворцового комплекса Роя Сокса, в настоящее время проводится 3D-исследование всех затопленных пространств. В обнаруженных комнатах можно заметить оригинальную штукатурку, лестницы и переходы 18 века. При этом пока нет никаких доказательств, что комнаты когда-либо использовались.

Бленхеймский дворец - это родовое имение герцогов Мальборо. Дворец был одним из крупнейших парковых ансамблей Англии. Он расположен на окраине Вудстока в графстве Оксфордшир. Именно в Бленхеймском дворце в 1874 году родился Уинстон Черчилль. Здесь же летом 1908 года он сделал предложение своей жене Клементине Хозьер.


 
 
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Комнаты нашли после того, как часть озер на территории Бленхеймского дворца, была осушена.
 
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