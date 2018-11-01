﻿ Смешной, весь в цветах и рюшечках. В Австралии продают дом, который вряд ли кто-то купит. 21.by
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Смешной, весь в цветах и рюшечках. В Австралии продают дом, который вряд ли кто-то купит

02.11.2018 11:15 — Разное | Tut.by  
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В Австралии (штат Виктория) на аукцион выставили дом с очень непривычным интерьером. По стилю он близок к шебби-шик и кантри: комнаты наполнены цветами, рюшами и мебелью с цветочным принтом. Правда, жить в таком доме сможет не каждый. Хозяин может рассчитывать лишь на то, что на дом найдется покупатель с таким же вкусом.


Фото: domain.com.au

Фото: domain.com.au

Фото: domain.com.au

Фото: domain.com.au

Если вы живете в квартире с интересным ремонтом и готовы показать его всем, пишите нам: elena. zueva@tutby.com

 
 
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