Смешной, весь в цветах и рюшечках. В Австралии продают дом, который вряд ли кто-то купит

В Австралии (штат Виктория) на аукцион выставили дом с очень непривычным интерьером. По стилю он близок к шебби-шик и кантри: комнаты наполнены цветами, рюшами и мебелью с цветочным принтом. Правда, жить в таком доме сможет не каждый. Хозяин может рассчитывать лишь на то, что на дом найдется покупатель с таким же вкусом.



Фото: domain.com.au



Фото: domain.com.au



Фото: domain.com.au



Фото: domain.com.au

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