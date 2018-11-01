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За 12 лет в мире убили более 1000 журналистов

02.11.2018 19:29 — Разное | Партизан  
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Глава Европарламента Президент Европейского парламента Антонио Таяни напомнил, что 2 ноября – Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.



Фото: ЕРА 


Антонио Таяни возглавляет Европарламент Фото: ЕРА Более 1000 журналистов убиты во всем мире за последние 12 лет, написал сегодня президент Европейского парламента (ЕП) Антонио Таяни в Twitter.



"Мы требуем справедливости для всех тех, кто заплатил своей жизнью, чтобы раскрыть правду", – отметил Таяни. 31 октября неправительственная организация Press Emblem Campaign, которая базируется в Женеве (Швейцария), сообщила, что с начала 2018 года в 36 странах мира погибли 106 журналистов. В организации также призвали к скорейшему расследованию "варварского убийства" оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашогги, а также напомнили о нераскрытом убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции в октябре 2017 года.

 
 
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Глава Европарламента Президент Европейского парламента Антонио Таяни напомнил, что 2 ноября – Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления...
 
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