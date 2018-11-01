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На остановке Молодёжный центр открылся третий в Слуцке фирменный магазин «Коммунарка»
02.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Вчера на остановке Молодёжный центр в направлении центра города открылся третий в Слуцке фирменный магазин кондитерской фабрики «Коммунарка».
В нём продаются фирменные изделия одноименного предприятия и продукция бобруйской фабрики «Красный пищевик», в ближайшее время завезут безалкогольные напитки.
Магазин выделяется яркой подсветкой, которая хорошо освещает остановочный комплекс и привлекает к себе внимание горожан. Работать новый павильон будет ежедневно с 9:00 до 20:00.
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Вчера на остановке Молодёжный центр в направлении центра города открылся третий в Слуцке фирменный магазин кондитерской фабрики «Коммунарка».
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