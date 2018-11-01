На остановке Молодёжный центр открылся третий в Слуцке фирменный магазин «Коммунарка»





Вчера на остановке Молодёжный центр в направлении центра города открылся третий в Слуцке фирменный магазин кондитерской фабрики «Коммунарка».

В нём продаются фирменные изделия одноименного предприятия и продукция бобруйской фабрики «Красный пищевик», в ближайшее время завезут безалкогольные напитки.

Магазин выделяется яркой подсветкой, которая хорошо освещает остановочный комплекс и привлекает к себе внимание горожан. Работать новый павильон будет ежедневно с 9:00 до 20:00.























Slutsk-Gorod.by