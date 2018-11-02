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Перемирие в молочной войне: Россельхознадзор снимает санкции с четырех белорусских предприятий

02.11.2018 23:02 — Разное | Партизан  
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 3 ноября 2018 года отменяет временные ограничения на поставки следующих видов молочной продукции трех белорусских предприятий.

Это ОАО «Милкавита» и три предприятия ОАО «Бабушкина крынка» — Филиал «Быховский», Филиал «Славгородский» и цех по производству сыров г.п. Белыничи, пишет НН.

 

Во всех случаях речь идет о снятии ограничений на поставки масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки.


 


Такое решение Россельхознадзором принято по результатам двусторонних консультаций, проведенных 16 и 30 октября, а также с учетом представленной в адрес Службы информации и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

 

Отмечается, что поставляемая в Россию выше обозначенная продукция должна быть выработана не ранее 3 ноября 2018 года, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

 
 
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 3 ноября 2018 года отменяет временные ограничения на поставки следующих видов молочной продукции...
 
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