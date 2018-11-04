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Тренер БАТЭ: Мы все вместе сдержали слово, которое давали, когда шел дождь и пел Фрэнк Синатра

04.11.2018 22:56 — Разное | Tut.by  
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На пресс-конференции после матча с «Неманом», где борисовчане оформили свое 15-е чемпионство, рулевой БАТЭ Алексей Бага вернулся к печальным событиям полуторамесячной давности, когда футболисты и тренеры «желто-синих» пообещали друг другу сделать то, о чем мечтал Анатолий Капский, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.


Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

— Оказавшись в сверхплотном соревновательном графике и взяв шесть важнейших очков в Гомеле и Бресте, мы создали себе и верным болельщикам предпосылки для сегодняшнего праздника. Что касается самой игры с «Неманом», то, возможно, она получилась не очень яркой и темповой. Все-таки мы не роботы, а живые люди, которые тоже устают. Но мы одержали победу — и это чемпионская победа! Мы завоевали очередное золото! И самый-самый отрадный факт этого вечера состоит в том, что мы все вместе сдержали слово, которое давали друг другу совсем при других обстоятельствах 24 сентября… Когда шел дождь и пел Фрэнк Синатра…


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Тогда мы пообещали друг другу, что станем чемпионами. Поэтому сегодня … Мы — чемпионы.

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— Насколько досрочное оформление титула освобождает голову от дел чемпионатных перед делами еврокубковыми?

— Конечно, психологически проще готовиться, когда не мучает вопрос, как правильно распределить силы, чтобы получилось и там, и там. Но это совсем не значит, что в трех заключительных турах чемпионата будем действовать спустя рукава. Мы станем, как и прежде, играть на победу, невзирая ни на соперника, ни на то, что мы уже чемпионы.

— Сегодня вы выпустили в основе Максима Скавыша. Поймали себя на мысли, что ему все-таки лучше выходить со скамейки?

— Если бы Скавыш забил в первом тайме, когда Курганский потащил, может быть, и не думал бы так. Шучу, конечно… Макс — хороший парень, тренируется очень серьезно. У нас перед матчем возникли небольшие кадровые проблемы. Так, Дима Бага не играл из-за карточной дисквалификации, а буквально после заезда на базу поднялась температура у Иванича. В итоге наш состав лишился прежней гибкости. Да, есть Мукам. Но опасались того, что при выходе на поле в поединке против прежнего клуба Эрвейна из-за чрезмерного желания могли захлестнуть эмоции. Потому выбор пал на Скавыша, который целиком отдавался игре, имел классный момент, но, к сожалению, не реализовал.

Возможно, если бы такой шанс у него случился после появления со скамейки, Макс его использовал бы. Но как есть, так есть. Тем более мы победили и в конкретном матче, и в чемпионате.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Алексей Бага вернулся к печальным событиям полуторамесячной давности, когда футболисты и тренеры "желто-синих" пообещали друг другу сделать то, о чем мечтал...
 
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