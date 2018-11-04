Пожар в Тарусичах и взрыв баллона в доме. Как избежать ЧП с газом 

В последнее время с экранов телевизоров, по радио звучат неутешительные новости: взорвался газ или газовый баллон в жилом доме и квартире, кафе и ресторанах. Как избежать взрыва газа, как сохранить жизнь людей? Главное – соблюдайте правила пользования газовыми баллонами. Только от вас и вашей внимательности зависит ваша жизнь и жизнь окружающих. Не повторяйте ошибок, которые в последнее время на Гродненщине привели к серьезным бедам.
Пожар в дачном доме в деревне Тарусичи.
Здесь хозяин дома самостоятельно заменил 5-литровый баллон с СУГ на летней кухне, а для проверки герметичности соединений баллона с регулятором давления использовал… зажженную спичку. Итог этих роковых действий – возгорание, перешедшее в пожар на летней кухне, в результате которого пострадали 2 человека.
Пожар в дачном доме деревни Польница Гродненского района.
Здесь хозяйка дома также самостоятельно заменила 5-литровый баллон с СУГ, присоединила регулятор давления и взвела его. После попытки поджечь газовую конфорку ПГ-2 с находящейся на ней кастрюлей, произошла вспышка огня, перекинувшаяся потом на занавески и тумбочки.
Пожар в дачном доме станции Малиновка Мостовского района.
Здесь к беде привело то, что хозяин дома самовольно заменил 50-литровый баллон, незарегистрированный в газоснабжающей организации. При приготовлении пищи произошел взрыв, баллон разорвало по корпусу. Лишь по счастливой случайности собственник не пострадал, так как находился вне дома.
Помните, газовый 50-литровый баллон должен располагаться в шкафу, который устанавливается на несгораемые основания, исключающие просадку, с креплением к основаниям или к стенам зданий. Высота основания должна быть не менее 0,15–0,2 метра от уровня земли. Шкафы должны изготавливаться из несгораемых материалов и иметь в верхней и нижней частях жалюзи для проветривания. Баллоны у стен должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 метра от дверей и окон первого этажа и 3 метров от окон и дверей цокольных и подвальных этажей, а также колодцев и выгребных ям.
Баллоны в помещении следует устанавливать на расстоянии не менее 1 метра от радиаторов отопления, других отопительных приборов, печей и не менее 0,5 метра от газовой плиты.
Сжиженный газ, находящийся в газовом баллоне, является пожаро- и взрыво-опасным веществом, поэтому наполнение баллонов производится на специальном технологическом оборудовании газонаполнительных станций. Нормы наполнения баллонов составляют: емкостью 50 литров – не более 21 килограмма, емкостью 27 литров – не более 11 килограммов.
Доставка бытовых газовых баллонов абонентам осуществляется по утвержденным нормам и в сроки, оговоренные договором газоснабжения. Доставка баллонов производится работниками газоснабжающих предприятий. Прием заявок осуществляется газоснабжающей организацией по телефону, устно или письменно.
Лица, виновные в нарушении Правил пользования газом в быту, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
«Кодексом Республики Беларусь об административном правонарушении» предусмотрена административная ответственность по ст. 20.9 – наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин.
Помните! Соблюдение правил пользования газом и газовыми приборами является залогом вашего здоровья и безопасности!
При появлении в помещении запаха газа немедленно перекрыть краны перед газоиспользующим оборудованием и на нем (или вентиль баллона), открыть окна, проветрить помещение, вызвать аварийную службу по телефону 104 (вне загазованного помещения). До устранения утечек газа не производить никаких операций, связанных с огнем и искрообразованием: не курить, не включать освещение, электроприборы и т.д.