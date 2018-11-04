ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пожар в Тарусичах и взрыв баллона в доме. Как избежать ЧП с газом

05.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
В последнее время с экранов телевизоров, по радио звучат неутешительные новости: взорвался газ или газовый баллон в жилом доме и квартире, кафе и ресторанах. Как избежать взрыва газа, как сохранить жизнь людей? Главное – соблюдайте правила пользования газовыми баллонами. Только от вас и вашей внимательности зависит ваша жизнь и жизнь окружающих. Не повторяйте ошибок, которые в последнее время на Гродненщине привели к серьезным бедам. 

Пожар в Тарусичах и взрыв баллона в доме. Как избежать ЧП с газом


Пожар в дачном доме в деревне Тарусичи. 

Здесь хозяин дома самостоятельно заменил 5-литровый баллон с СУГ на летней кухне, а для проверки герметичности соединений баллона с регулятором давления использовал… зажженную спичку. Итог этих роковых действий – возгорание, перешедшее в пожар на летней кухне, в результате которого пострадали 2 человека. 

Пожар в дачном доме деревни Польница Гродненского района. 

Здесь хозяйка дома также самостоятельно заменила 5-литровый баллон с СУГ, присоединила регулятор давления и взвела его. После попытки поджечь газовую конфорку ПГ-2 с находящейся на ней кастрюлей, произошла вспышка огня, перекинувшаяся потом на занавески и тумбочки. 

Пожар в дачном доме станции Малиновка Мостовского района. 

Здесь к беде привело то, что хозяин дома самовольно заменил 50-литровый баллон, незарегистрированный в газоснабжающей организации. При приготовлении пищи произошел взрыв, баллон разорвало по корпусу. Лишь по счастливой случайности собственник не пострадал, так как находился вне дома. 

Помните, газовый 50-литровый баллон должен располагаться в шкафу, который устанавливается на несгораемые основания, исключающие просадку, с креплением к основаниям или к стенам зданий. Высота основания должна быть не менее 0,15–0,2 метра от уровня земли. Шкафы должны изготавливаться из несгораемых материалов и иметь в верхней и нижней частях жалюзи для проветривания. Баллоны у стен должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 метра от дверей и окон первого этажа и 3 метров от окон и дверей цокольных и подвальных этажей, а также колодцев и выгребных ям. 
Баллоны в помещении следует устанавливать на расстоянии не менее 1 метра от радиаторов отопления, других отопительных приборов, печей и не менее 0,5 метра от газовой плиты. 

Пожар в Тарусичах и взрыв баллона в доме. Как избежать ЧП с газом
 

Сжиженный газ, находящийся в газовом баллоне, является пожаро- и взрыво-опасным веществом, поэтому наполнение баллонов производится на специальном технологическом оборудовании газонаполнительных станций. Нормы наполнения баллонов составляют: емкостью 50 литров – не более 21 килограмма, емкостью 27 литров – не более 11 килограммов. 

Доставка бытовых газовых баллонов абонентам осуществляется по утвержденным нормам и в сроки, оговоренные договором газоснабжения. Доставка баллонов производится работниками газоснабжающих предприятий. Прием заявок осуществляется газоснабжающей организацией по телефону, устно или письменно. 

Лица, виновные в нарушении Правил пользования газом в быту, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
«Кодексом Республики Беларусь об административном правонарушении» предусмотрена административная ответственность по ст. 20.9 – наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин. 

Помните! Соблюдение правил пользования газом и газовыми приборами является залогом вашего здоровья и безопасности! 

При появлении в помещении  запаха газа немедленно перекрыть краны перед газоиспользующим оборудованием и на нем (или вентиль баллона), открыть окна, проветрить помещение, вызвать аварийную службу по телефону 104 (вне загазованного помещения). До устранения утечек газа не производить никаких операций, связанных с огнем и искрообразованием: не курить, не включать освещение, электроприборы и т.д.     

Пожар в Тарусичах и взрыв баллона в доме. Как избежать ЧП с газом 

УП «Гроднооблгаз» УНП 500036445
 
 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время с экранов телевизоров, по радио звучат неутешительные новости: взорвался газ или газовый баллон в жилом доме и квартире, кафе и ресторанах. Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Исторический максимум. Участок в центре Бреста под коттедж продали за 90 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Газета Авангард
Заря над Неманам
Свислочская газета
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика