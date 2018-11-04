Фольклорный ансамбль «Адраджэнне» продолжает покорять сцены Беларуси и ближнего зарубежья

Народный фольклорный ансамбль «Адраджэнне» Хотимского районного Центра культуры продолжает покорять фестивальные сцены Беларуси и ближнего зарубежья. С очередной победой вернулся коллектив с XIV Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и вокальных ансамблей «Поет село родное», проходившего 26-28 октября в Смоленске.

Для хотимских артистов это выход на новый уровень, так как фестиваль организован и проводиться под эгидой Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. Этот музыкальный форум проводится с 2002 года. За годы своего существования он объединил тысячи участников по всей России и других странах. Среди ключевых целей фестиваля — выявление и развитие самобытных художественных коллективов, пропагандирующих местные певческие традиции, стимулирование творчества профессиональных и самодеятельных авторов. Отбор участников проводиться тщательно и в два этапа, настолько много желающих. На первом этапе нужно было предоставить видеоролик записями исполняемых ансамблем или хором песен. Отсмотрев все материалы в Москве, жюри определяло участников второго этапа в Смоленске. Конкурс открытый, поэтому заявку можно отправить из Беларуси. Помимо «Адраджэння» нашу республику представлял народный ансамбль народной песни «Прыпеука» Могилевского района. Конкуренцию белорусам составляли хоры и ансамбли Башкортостана, Якутии, Карелии, Удмуртии, Пермского края, Белгородской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Московской, Орловской, Псковской, Смоленской и Тверской областей. В рамках конкурсной программы зрители познакомились с образцами самобытного песенно-музыкального искусства, а также исполнительских традиций регионов-участников.

Два дня проходили конкурсные прослушивания и репетиции. Ансамбль «Адраджэнне» выступил с концертом в городе Ельня Смоленской области.