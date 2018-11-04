В Польше намерены запретить въезд невакцинированным иностранцам





Фото: polradio.pl Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский (в центре) рассказал о работе над проектом по запрету въезда непривитых иностранцев





Польское радио . В Министерстве здравоохранения Польши разрабатывают законопроект, который будет запрещать въезд в Польшу непривитым иностранным гражданам. Об этом заявил польский министр Лукаш Шумовский, сообщает в понедельник, 5 ноября,





Он также заявил, что в Польше все случаи заболевания корью занесены из-за границы. Всего было зафиксировано 17 случаев подозрения на корь. Вероятно, заболевшие могли быть непривитыми.





"Все случаи кори - занесенные заболевания. У нас в Польше нет местной кори и, я надеюсь, в следующем году Всемирная организация здравоохранения признает нас страной без местной кори. Программа прививок в Польше эффективна. Посмотрите, сколько заболеваний в соседних странах - намного больше, чем в Польше", - сказал Шумовский.





Ранее сообщалось о подозрении на заболевание корью, привезенном из-за рубежа. Речь идет об ученике лицея в Володаве, который является гражданином Украины. Сейчас он находится в больнице.





По данным Минздрава, в прошлом году в Польше было выявлено 59 случаев заболевания корью, а в этом году до конца октября - 144.